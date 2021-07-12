Кукурудза – це одна з найулюбленіших літніх страв, яка подобається дорослим та дітям. Жовті варені качани, посипані сіллю, втамовують голод, а також – чудова ідея для пікніка на свіжому повітрі.
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У складі кукурудзи близько 25 хімічних елементів, які позитивно впливають на організм. Вона містить вітамінами групи Е, А, B, РР.
Це дуже проста страва, але не всі господині знають, як правильно варити кукурудзу в качанах, щоб зберегти усі корисні властивості.
Обирайте молоду неочищену кукурудзу із зернами світло-білого або біло-жовтого кольору, які щільно прилягають та мають однаковий колір і розмір.
Кукурудзу варять у каструлі, готують в мультиварці, у духовці.
Як варити кукурудзу/ Фото Unsplash
Для приготування страви спочатку потрібно:
- кукурудзяні качани почистити від листя;
- ретельно помити під чистою водою;
- якщо качани занадто великі, розріжте їх навпіл.
Рекомендують перед варінням замочити кукурудзу на годину в холодній воді, щоб качани рівномірно зварились.
Як варити кукурудзу
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4 – 6
- Калорійність на 100 грамів: 123 ккал
Відварена кукурудза/ Фото Pexels
- У каструлі закип'ятіть воду, зменште вогонь, занурте кукурудзу. Варіть протягом 25 хвилин.
- Щоб перевірити готовність – відщепіть виделкою одне зернятко і спробуйте. Якщо воно м'яке –кукурудза готова.
- У каструлю додайте лимонний сік, залиште протягом 10 – 15 хвилин. Злийте воду, щільно закрийте кришкою й оберніть рушником.
- Готову гарячу кукурудзу викладіть на тарілку. Перед подачею змастіть вершковим маслом, посипте сіллю. Смачного!