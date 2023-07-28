Не только жареные: три рецепта как вкусно приготовить кабачки
28 июля 2023, 13:03Читати новину українською
В сезон кабачков мы обычно готовим из них оладьи или просто жарим в кляре. Предлагаем немного разнообразить рацион и подать что-то новое.
24 канал подготовил три вкусных и проверенных рецепта из кабачков, которые вы точно захотите повторить еще и еще.
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Спагетти из кабачка
- Время: 15 минут
- Порции: 4
– 2 кабачки;
– 1 ложка оливкового масла;
– 1 помидор;
– 2 зубчика чеснока.
Приготовление:
- Натрите кабачки на терке для моркови по-корейски.
- Сделайте крестообразный надрез на помидоре, опустите его на 1 – 2 минуты в кипяток и очистите от кожуры. Затем нарежьте помидор кубиками, мелко нашинкуйте чеснок, выложите это вместе в сковороду и тушите на медленном огне до выпаривания лишней жидкости.
- Посолите и поперчите массу на сковороде и перемешайте. После этого добавьте натертые кабачки и жарьте в течение 5-7 минут.
- Советы по приготовлению
- Лучше не перемешивать ингредиенты ложкой или вилкой, чтобы кабачки не превратились в однородную массу, а протряхивать сковороду.
- Если в процессе жарки образовалось много жидкости, процедите спагетти через дуршлаг.
Запеканка из кабачков и помидоров
- Время: 40 минут
– кабачки;
– помидоры;
– твердый сыр;
– чеснок;
– майонез;
– свежая зелень;
– яйца и мука для кляра.
Приготовление:
- Моем и нарезаем кабачки кольцами. Панируем их в кляре из муки и яиц. Обжариваем на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до готовности с обеих сторон.
- Смешиваем кольца или кусочки помидоров, нарезанный кубиками сыр, чеснок и измельченную зелень вместе с майонезом.
- Выкладываем слоем кабачки в жаропрочную форму, а сверху начинку.
- Запекаем все в разогретой духовке при 200 градусах 10 минут до растопки сыра и кабачки тоже дойдут до готовности.
Приятного аппетита!
Рецепт кабачкового торта слоями
Время: 2 часа
Порции: 4
– 1 килограмм кабачка;
– 2 куриных яйца;
– 4 ложки муки;
– соль;
– черный молотый перец;
– 400 граммов крем-сыра;
– 100 граммов йогурта или сливок;
– 2 помидора;
_ свежая зелень.
Приготовление:
- Кабачок натираем на терку. Часть на мелкой, а другую – на большой. Солим и перемешиваем. Оставляем на 10 минут. Всю влагу хорошо сцеживаем и выжимаем.
- Добавляем яйца, 2 измельченных зубчика чеснока и муку – перемешиваем. Масса должна быть густой, как на оладьи.
- Выкладываем на горячую сковороду, размазываем по поверхности. Жарим на среднем огне с двух сторон до румяности. У вас получится ориентировочно 4 блина.
- Крем-сыр смешаем с щепоткой соли, зеленью и сливками (или йогуртом). Перемазываем каждый кабачковый блинчик и перекладываем тонко нарезанными томатами.
- Прячем в холодильник на 1 час.
Приятного аппетита!