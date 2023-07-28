Не только жареные: три рецепта как вкусно приготовить кабачки

В сезон кабачков мы обычно готовим из них оладьи или просто жарим в кляре. Предлагаем немного разнообразить рацион и подать что-то новое.

24 канал подготовил три вкусных и проверенных рецепта из кабачков, которые вы точно захотите повторить еще и еще.

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Спагетти из кабачка

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4

– 2 кабачки;– 1 ложка оливкового масла;– 1 помидор;– 2 зубчика чеснока.

Приготовление:

Натрите кабачки на терке для моркови по-корейски.

Сделайте крестообразный надрез на помидоре, опустите его на 1 – 2 минуты в кипяток и очистите от кожуры. Затем нарежьте помидор кубиками, мелко нашинкуйте чеснок, выложите это вместе в сковороду и тушите на медленном огне до выпаривания лишней жидкости.

Посолите и поперчите массу на сковороде и перемешайте. После этого добавьте натертые кабачки и жарьте в течение 5-7 минут.

Советы по приготовлению

Лучше не перемешивать ингредиенты ложкой или вилкой, чтобы кабачки не превратились в однородную массу, а протряхивать сковороду.

Если в процессе жарки образовалось много жидкости, процедите спагетти через дуршлаг.

Запеканка из кабачков и помидоров

Время: 40 минут

– кабачки;– помидоры;– твердый сыр;– чеснок;– майонез;– свежая зелень;– яйца и мука для кляра.

Приготовление:

Моем и нарезаем кабачки кольцами. Панируем их в кляре из муки и яиц. Обжариваем на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до готовности с обеих сторон.

Смешиваем кольца или кусочки помидоров, нарезанный кубиками сыр, чеснок и измельченную зелень вместе с майонезом.

Выкладываем слоем кабачки в жаропрочную форму, а сверху начинку.

Запекаем все в разогретой духовке при 200 градусах 10 минут до растопки сыра и кабачки тоже дойдут до готовности.

Приятного аппетита!

Рецепт кабачкового торта слоями

Время: 2 часа

Порции: 4

– 1 килограмм кабачка;– 2 куриных яйца;– 4 ложки муки;– соль;– черный молотый перец;– 400 граммов крем-сыра;– 100 граммов йогурта или сливок;– 2 помидора;_ свежая зелень.

Приготовление:

Кабачок натираем на терку. Часть на мелкой, а другую – на большой. Солим и перемешиваем. Оставляем на 10 минут. Всю влагу хорошо сцеживаем и выжимаем.

Добавляем яйца, 2 измельченных зубчика чеснока и муку – перемешиваем. Масса должна быть густой, как на оладьи.

Выкладываем на горячую сковороду, размазываем по поверхности. Жарим на среднем огне с двух сторон до румяности. У вас получится ориентировочно 4 блина.

Крем-сыр смешаем с щепоткой соли, зеленью и сливками (или йогуртом). Перемазываем каждый кабачковый блинчик и перекладываем тонко нарезанными томатами.

Прячем в холодильник на 1 час.

Приятного аппетита!