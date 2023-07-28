24 канал підготував три смачні та перевірені рецепти з кабачків, які ви точно захочете повторити ще і ще.
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Спагеті з кабачка
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Натріть кабачки на тертці для моркви по-корейськи.
- Зробіть хрестоподібний надріз на помідорі, опустіть його на 1 – 2 хвилини в окріп і очистіть від шкірки. Потім наріжте помідор кубиками, дрібно наріжте часник, викладіть це разом в сковороду і тушкуйте на повільному вогні до випарювання зайвої рідини.
- Посоліть і поперчіть масу на сковорідці та перемішайте. Після цього додайте натерті кабачки та смажте протягом 5 – 7 хвилин.
- Поради щодо приготування
- Краще не перемішувати інгредієнти ложкою або виделкою, щоб кабачки не перетворилися в однорідну масу, а протрушувати сковороду.
- Якщо в процесі смаження утворилося багато рідини, процідіть спагеті через друшляк.
Запіканка з кабачків та помідорів
- Час: 40 хвилин
Приготування:
- Миємо та нарізаємо кабачки кільцями. Паніруємо їх в клярі з борошна та яйця. Обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією до готовності з обох сторін.
- Змішуємо кільця або шматочки помідорів, нарізаний кубиками твердий сир, часник та подрібнену зелень разом з майонезом.
- Викладаємо шаром кабачки у жаротривку форму, а зверху начинку.
- Запікаємо все у розігрітій духовці при 200 градусах 10 хвилин до розтоплення сиру і кабачки також дійдуть до готовності.
Смачного!
Рецепт кабачкового торта шарами
Час: 2 години
Порції: 4
Приготування:
- Кабачок натираємо на тертку. Частину на дрібній, а іншу – на великій. Солимо і перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин. Всю вологу гарно зціджуємо і вижимаємо.
- Додаємо яйця, 2 подрібнених зубчики часнику та борошно – перемішуємо. Маса має бути густою, як на оладки.
- Викладаємо на гарячу сковорідку, розмазуємо по поверхні. Смажимо на середньому вогні з двох сторін до рум'яності. У вас вийде орієнтовно 4 млинці.
- Крем-сир змішаємо з дрібкою солі, зеленню і вершками (чи йогуртом). Перемащуємо кожен кабачковий млинець і перекладаємо тонко нарізаними томатами.
- Ховаємо в холодильник на 1 годину.
Смачного!