Не знаете, как запечь скумбрию? Мы выбрали пять простых вариантов, которые помогут сделать из обычной рыбы настоящий кулинарный шедевр.

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Как разработать скумбрию – пошаговая инструкция

Не размораживайте ее полностью, так будет легче работать с рыбой;

Промываем ее под проточной водой;

Разрезаем брюшко, достаем внутренности и снимаем чёрную пленку;

Отрезаем вдоль хребта филе с обеих сторон;

Снова промываем ее под проточной водой, протираем бумажными полотенцами.

Теперь можно переходить к приготовлению скумбрии.

Вариант 1

Ингредиенты:

– скумбрия;

– соль;

– лимон.

Приготовление:

Скумбрию выкладываем на пергамент, щедро солим.

Сбрызгиваем лимонным соком, накрываем кусочками лимона и запекаем.

Запекаем рыбу 25 – 35 минут при температуре 180 градусов.

Вариант 2

Ингредиенты:

– скумбрия;

– соль;

– лимон;

– горчица в зернах.

Приготовление:

Скумбрию выкладываем на пергамент, щедро солим.

Сбрызгиваем лимонным соком, добавляем горчицу в зернах и накрываем кусочками лимона. Запекаем в духовке.

Запекаем рыбу 25 – 35 минут при температуре 180 градусов.

Вариант 3

Ингредиенты:

– скумбрия;

– соль;

– лимон;

– лук.

Приготовление:

Скумбрию выкладываем на пергамент, щедро солим.

Добавляем тонкие ломтики лука и накрываем кусочками лимона и запекаем.

Запекаем рыбу 25 – 35 минут при температуре 180 градусов.

Вариант 4

Ингредиенты:

– скумбрия;

– лимон;

– соевый соус.

Приготовление:

Скумбрию маринуем 30 минут в соевом соусе смешанном с лимонным соком (1:1).

Выкладываем на противень и запекаем в духовке.

Запекаем рыбу 25 – 35 минут при температуре 180 градусов.

Вариант 5

Ингредиенты:

– скумбрия;

– соль;

– лимон;

– розмарин.

Приготовление:

Скумбрию выкладываем на противень, сбрызгиваем лимонным соком и щедро солим.

Накрываем веточкой розмарина и отправляем в духовку.

Запекаем рыбу 25 – 35 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!