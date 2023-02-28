Не знаєте, як запекти скумбрію? Ми дібрали п'ять простих варіантів, які допоможуть зробити зі звичайної риби справжній кулінарний шедевр.
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Як розробити скумбрію – покрокова інструкція
- Не розморожуйте її повністю, так буде легше працювати з рибою;
- Промиваємо її під проточною водою;
- Розрізаємо черевце, дістаємо нутрощі та знімаємо чорну плівку;
- Відрізаємо вздовж хребта філе з обидвох боків;
- Знову промиваємо її під проточною водою, протираємо паперовими рушниками.
Тепер можна переходити до приготування скумбрії.
Варіант 1
Приготування:
- Скумбрію викладаємо на пергамент, щедро солимо.
- Скроплюємо лимонним соком, накриваємо шматочками лимона і запікаємо.
- Запікаємо рибу 25 – 35 хвилин при температурі 180 градусів.
Варіант 2
Приготування:
- Скумбрію викладаємо на пергамент, щедро солимо.
- Скроплюємо лимонним соком, додаємо гірчицю в зернах і накриваємо шматочками лимона. Запікаємо в духовці.
- Запікаємо рибу 25 – 35 хвилин при температурі 180 градусів.
Варіант 3
Приготування:
- Скумбрію викладаємо на пергамент, щедро солимо.
- Додаємо тоненькі скибки цибулі та накриваємо шматочками лимона і запікаємо.
- Запікаємо рибу 25 – 35 хвилин при температурі 180 градусів.
Варіант 4
Приготування:
- Скумбрію маринуємо 30 хвилин у соєвому соусі змішаному з лимонним соком (1:1).
- Викладаємо на деко та запікаємо в духовці.
- Запікаємо рибу 25 – 35 хвилин при температурі 180 градусів.
Варіант 5
Приготування:
- Скумбрію викладаємо на деко, скроплюємо лимонним соком та щедро солимо.
- Накриваємо гілочкою розмарину та відправляємо в духовку.
- Запікаємо рибу 25 – 35 хвилин при температурі 180 градусів.
Смачного!