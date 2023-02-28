Как вкусно запечь скумбрию – 5 вариантов на выбор

28 февраля 2023, 17:29
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Оксана Крецул

Скумбрия – доступная, бюджетная рыба богата полезными жирами, которые есть в дорогом лососе и форели. Но не каждый умеет правильно ее готовить. У нас несколько рецептов по выбору.

Не знаете, как запечь скумбрию? Мы выбрали пять простых вариантов, которые помогут сделать из обычной рыбы настоящий кулинарный шедевр.

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Как разработать скумбрию – пошаговая инструкция

  • Не размораживайте ее полностью, так будет легче работать с рыбой;
  • Промываем ее под проточной водой;
  • Разрезаем брюшко, достаем внутренности и снимаем чёрную пленку;
  • Отрезаем вдоль хребта филе с обеих сторон;
  • Снова промываем ее под проточной водой, протираем бумажными полотенцами.

Теперь можно переходить к приготовлению скумбрии.

Вариант 1

Ингредиенты:
– скумбрия;
– соль;
– лимон.

Приготовление:

  • Скумбрию выкладываем на пергамент, щедро солим.
  • Сбрызгиваем лимонным соком, накрываем кусочками лимона и запекаем.
  • Запекаем рыбу 25 – 35 минут при температуре 180 градусов.

Вариант 2

Ингредиенты:
– скумбрия;
– соль;
– лимон;
– горчица в зернах.

Приготовление:

  • Скумбрию выкладываем на пергамент, щедро солим.
  • Сбрызгиваем лимонным соком, добавляем горчицу в зернах и накрываем кусочками лимона. Запекаем в духовке.
  • Запекаем рыбу 25 – 35 минут при температуре 180 градусов.

Вариант 3

Ингредиенты:
– скумбрия;
– соль;
– лимон;
– лук.

Приготовление:

  • Скумбрию выкладываем на пергамент, щедро солим.
  • Добавляем тонкие ломтики лука и накрываем кусочками лимона и запекаем.
  • Запекаем рыбу 25 – 35 минут при температуре 180 градусов.

Вариант 4

Ингредиенты:
– скумбрия;
– лимон;
– соевый соус.

Приготовление:

  • Скумбрию маринуем 30 минут в соевом соусе смешанном с лимонным соком (1:1).
  • Выкладываем на противень и запекаем в духовке.
  • Запекаем рыбу 25 – 35 минут при температуре 180 градусов.

Вариант 5

Ингредиенты:
– скумбрия;
– соль;
– лимон;
– розмарин.

Приготовление:

  • Скумбрию выкладываем на противень, сбрызгиваем лимонным соком и щедро солим.
  • Накрываем веточкой розмарина и отправляем в духовку.
  • Запекаем рыбу 25 – 35 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак