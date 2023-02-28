Как вкусно запечь скумбрию – 5 вариантов на выбор
28 февраля 2023, 17:29Читати новину українською
Источник:Оксана Крецул
Скумбрия – доступная, бюджетная рыба богата полезными жирами, которые есть в дорогом лососе и форели. Но не каждый умеет правильно ее готовить. У нас несколько рецептов по выбору.
Не знаете, как запечь скумбрию? Мы выбрали пять простых вариантов, которые помогут сделать из обычной рыбы настоящий кулинарный шедевр.
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Как разработать скумбрию – пошаговая инструкция
- Не размораживайте ее полностью, так будет легче работать с рыбой;
- Промываем ее под проточной водой;
- Разрезаем брюшко, достаем внутренности и снимаем чёрную пленку;
- Отрезаем вдоль хребта филе с обеих сторон;
- Снова промываем ее под проточной водой, протираем бумажными полотенцами.
Теперь можно переходить к приготовлению скумбрии.
Вариант 1Ингредиенты:
– скумбрия;
– соль;
– лимон.
Приготовление:
- Скумбрию выкладываем на пергамент, щедро солим.
- Сбрызгиваем лимонным соком, накрываем кусочками лимона и запекаем.
- Запекаем рыбу 25 – 35 минут при температуре 180 градусов.
Вариант 2Ингредиенты:
– скумбрия;
– соль;
– лимон;
– горчица в зернах.
Приготовление:
- Скумбрию выкладываем на пергамент, щедро солим.
- Сбрызгиваем лимонным соком, добавляем горчицу в зернах и накрываем кусочками лимона. Запекаем в духовке.
- Запекаем рыбу 25 – 35 минут при температуре 180 градусов.
Вариант 3Ингредиенты:
– скумбрия;
– соль;
– лимон;
– лук.
Приготовление:
- Скумбрию выкладываем на пергамент, щедро солим.
- Добавляем тонкие ломтики лука и накрываем кусочками лимона и запекаем.
- Запекаем рыбу 25 – 35 минут при температуре 180 градусов.
Вариант 4Ингредиенты:
– скумбрия;
– лимон;
– соевый соус.
Приготовление:
- Скумбрию маринуем 30 минут в соевом соусе смешанном с лимонным соком (1:1).
- Выкладываем на противень и запекаем в духовке.
- Запекаем рыбу 25 – 35 минут при температуре 180 градусов.
Вариант 5Ингредиенты:
– скумбрия;
– соль;
– лимон;
– розмарин.
Приготовление:
- Скумбрию выкладываем на противень, сбрызгиваем лимонным соком и щедро солим.
- Накрываем веточкой розмарина и отправляем в духовку.
- Запекаем рыбу 25 – 35 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!