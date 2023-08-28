Казалось бы, что чай трудно подделать, ведь это цельные или измельченные листики, высушенные и аккуратно упакованные в пакеты. Однако не все так просто. Как найти фальсификат, который часто продают недобросовестные производители, – рассказываем в материале.

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Следуя нашим советам, вы сможете самостоятельно оценить внешний вид сухого, заваренного чая и его упаковки.

Сухой чайный лист

Важнейшим признаком хорошего чая является целостное, аккуратное письмо . Он может быть ломаным, он может быть скручен в разные формы, но всегда должен быть цельным, с ровными краями.

. Он может быть ломаным, он может быть скручен в разные формы, но всегда должен быть цельным, с ровными краями. Равномерный, однородный цвет лист, соответствующий сорту чая: зеленый чай – это зеленый цвет листа от ярко до темно-зеленого. Листья черного чая могут быть и темно-коричневыми, и черными.

лист, соответствующий сорту чая: зеленый чай – это зеленый цвет листа от ярко до темно-зеленого. Листья черного чая могут быть и темно-коричневыми, и черными. Размер и форма листы могут быть разными. Важно, чтобы в одной упаковке все листы были одного размера, без посторонних примесей.

листы могут быть разными. Важно, чтобы в одной упаковке все листы были одного размера, без посторонних примесей. Содержание влаги очень важный индикатор качества. От 3 до 7 процентов влаги – это норма. Чтобы проверить, был ли чай пересушен или повторно высушен, разотрите лист в руках. Если лист хрупкий, чай не качественный.

очень важный индикатор качества. От 3 до 7 процентов влаги – это норма. Чтобы проверить, был ли чай пересушен или повторно высушен, разотрите лист в руках. Если лист хрупкий, чай не качественный. Запах сухого чайного листа всегда мягкий, нерезкий, приятный.

Заваренный чай

Цвет заваренного чая всегда прозрачен и соответствует сорту чая: от желтого до зеленого. Что касается вкуса, то зеленый чай бывает горьким по двум причинам: низкое качество или неправильная температура воды (правильная – до 85 градусов, у японских чаев – до 75).

Обращайте внимание на аромат чая, он должен быть мягким, без резких ноток. Аромат заварки должен быть приятным, ярким и соответствовать сорту чая.

Чай в пакетиках

Пакетированный чай – самый популярный в мире. Его удобно и комфортно использовать, транспортировать в дороге или путешествиях. По этим причинам его чаще всего подделывают. Чаще всего в пакетики фасуют небольшой ломаный лист, гранулированный чай и чайную пыль.

Вкушайте только натуральным чаем и наслаждайтесь им каждый день. Пусть наши советы помогут сделать верный выбор при выборе качественного чая.

Рецепт заварного чая масала

Ингредиенты:

– 1 литр молока;

– 2 – 3 столовые ложки черного листового чая;

– мед;

– имбирь;

– молотая корица;

– гвоздика;

– зерна перца;

– молотый мускатный орех;

– кардамон;

– анис.

Приготовление:

Тщательно промойте чайные листья холодной водой и оставьте на несколько минут настояться.

Доведите молоко до кипения, добавьте в него все специи.



Чай масала / Фото The times of India

Добавьте в кастрюлю чёрный чай и варите напиток еще 3 – 4 минуты до получения бежевого оттенка.

Снимите чай с огня и настаивайте под крышкой около 5 минут.

Приятного аппетита!