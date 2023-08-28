Здавалося б, що чай важко підробити, адже це цільні, або подрібнені листочки, висушені та акуратно запаковані у пакети. Проте, не все так просто. Як виявити фальсифікат, який часто продають недобросовісні виробники, – розповідаємо у матеріалі.
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Керуючись нашими порадами, ви зможете самостійно оцінити зовнішній вигляд сухого, завареного чаю і його упаковки.
Сухий чайний лист
- Найважливішою ознакою хорошого чаю – є цілісній, акуратний лист. Він може бути ламаним, він може бути скручений в різні форми, але завжди повинен бути цілісним, з рівними краями.
- Рівномірний, однорідний колір листа, який відповідає сорту чаю: зелений чай – це зелений колір листа від яскраво до темно-зеленого. Листя чорного чаю може бути і темно-коричневим, і чорним.
- Розмір і форма листа можуть бути різними. Важливо, щоб в одній упаковці всі листи були одного розміру, без сторонніх домішок.
- Вміст вологи дуже важливий індикатор якості. Від 3 до 7 відсотків вологи – це норма. Щоб перевірити, чи був чай пересушений або повторно висушений, розітріть листок в руках. Якщо лист крихкий, чай не якісний.
- Запах сухого чайного листа завжди м’який, нерізкий, приємний.
Заварений чай
Колір завареного чаю завжди прозорий і відповідає сорту чаю: від жовтого до зеленого. Щодо смаку, то зелений чай буває гірким з двох причин: низька якість або неправильна температура води (правильна – до 85 градусів, у японських чаїв – до 75).
Звертайте також увагу на аромат чаю, він має бути м'яким, без різких ноток. Аромат заварки повинен бути приємним, яскравим і відповідати сорту чаю.
Чай в пакетиках
Пакетований чай – найпопулярніший у світі. Його зручно та комфортно використовувати, транспортувати в дорозі чи в подорожах. З цих причин, його найчастіше підробляють. Найчастіше в пакетики фасують невеликий ламаний лист, гранульований чай і чайний пил.
Смакуйте тільки натуральним чаєм та насолоджуйтеся ним щодня. Нехай наші поради допоможуть зробити правильний вибір при виборі якісного чаю.
Рецепт заварного чаю масала
Приготування:
- Ретельно промийте чайне листя холодною водою й залиште на кілька хвилин настоятися.
- Доведіть молоко до кипіння, додайте в нього всі спеції.
Чай масала / Фото The times of India
- Додайте до каструлі чорний чай і варіть напій ще 3 – 4 хвилини до отримання бежевого відтінку.
- Зніміть чай з вогню й настоюйте під кришкою близько 5 хвилин.
Смачного!