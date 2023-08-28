Здавалося б, що чай важко підробити, адже це цільні, або подрібнені листочки, висушені та акуратно запаковані у пакети. Проте, не все так просто. Як виявити фальсифікат, який часто продають недобросовісні виробники, – розповідаємо у матеріалі.

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Керуючись нашими порадами, ви зможете самостійно оцінити зовнішній вигляд сухого, завареного чаю і його упаковки.

Сухий чайний лист

Найважливішою ознакою хорошого чаю – є цілісній, акуратний лист . Він може бути ламаним, він може бути скручений в різні форми, але завжди повинен бути цілісним, з рівними краями.

. Він може бути ламаним, він може бути скручений в різні форми, але завжди повинен бути цілісним, з рівними краями. Рівномірний, однорідний колір листа, який відповідає сорту чаю: зелений чай – це зелений колір листа від яскраво до темно-зеленого. Листя чорного чаю може бути і темно-коричневим, і чорним.

листа, який відповідає сорту чаю: зелений чай – це зелений колір листа від яскраво до темно-зеленого. Листя чорного чаю може бути і темно-коричневим, і чорним. Розмір і форма листа можуть бути різними. Важливо, щоб в одній упаковці всі листи були одного розміру, без сторонніх домішок.

листа можуть бути різними. Важливо, щоб в одній упаковці всі листи були одного розміру, без сторонніх домішок. Вміст вологи дуже важливий індикатор якості. Від 3 до 7 відсотків вологи – це норма. Щоб перевірити, чи був чай ​​пересушений або повторно висушений, розітріть листок в руках. Якщо лист крихкий, чай не якісний.

дуже важливий індикатор якості. Від 3 до 7 відсотків вологи – це норма. Щоб перевірити, чи був чай ​​пересушений або повторно висушений, розітріть листок в руках. Якщо лист крихкий, чай не якісний. Запах сухого чайного листа завжди м’який, нерізкий, приємний.

Заварений чай

Колір завареного чаю завжди прозорий і відповідає сорту чаю: від жовтого до зеленого. Щодо смаку, то зелений чай буває гірким з двох причин: низька якість або неправильна температура води (правильна – до 85 градусів, у японських чаїв – до 75).

Звертайте також увагу на аромат чаю, він має бути м'яким, без різких ноток. Аромат заварки повинен бути приємним, яскравим і відповідати сорту чаю.

Чай в пакетиках

Пакетований чай – найпопулярніший у світі. Його зручно та комфортно використовувати, транспортувати в дорозі чи в подорожах. З цих причин, його найчастіше підробляють. Найчастіше в пакетики фасують невеликий ламаний лист, гранульований чай і чайний пил.

Смакуйте тільки натуральним чаєм та насолоджуйтеся ним щодня. Нехай наші поради допоможуть зробити правильний вибір при виборі якісного чаю.

Рецепт заварного чаю масала

Інгредієнти:

– 1 літр молока;

– 2 – 3 столові ложки чорного листового чаю;

– мед;

– імбир;

– мелена кориця;

– гвоздика;

– зерна перцю;

– мелений мускатний горіх;

– кардамон;

– аніс.

Приготування:

Ретельно промийте чайне листя холодною водою й залиште на кілька хвилин настоятися.

Доведіть молоко до кипіння, додайте в нього всі спеції.



Чай масала / Фото The times of India

Додайте до каструлі чорний чай і варіть напій ще 3 – 4 хвилини до отримання бежевого відтінку.

Зніміть чай з вогню й настоюйте під кришкою близько 5 хвилин.

Смачного!