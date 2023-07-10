Лисички – прекрасный летний дар природы, который так любят украинцы. Как правильно выбрать грибы, почистить и приготовить, рассказывает украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский.
Читайте также Экономия времени и совершенный вкус: делимся 3 быстрыми блюдами из курятины
Как выбрать свежие грибы
Выбирайте только свежие и не увядшие лисички. Обычно грибы плотные, желтые, как лимон или оранжевые. Без червей внутри. А если есть коричневые пятна – не берем (если маленькие – можно удалить ножом). Старые грибы сразу отбрасываем.⠀
Несмотря на некоторую горечь, лисички не нужно замачивать. Достаточно хорошо промыть в большом количестве воды. Иногда лисички содержат песок, который сложно вымыть.
Как вымыть песок из лисичек
Уже промытые лисички посыпаем мукой прямо на пластинки и осторожно распределяем ее по грибам. Даем постоять минут 10 и промываем в большом сите или дуршлаге. Мука набухает, и когда ее удаляем, она "уносит" с собой мелкую пыль (песочек).
Как правильно пожарить лисички
- Жарить лисички лучше всего на большом огне в один слой на стальной или антипригарной сковороде.
- Наливаем масла, разогреваем и добавляем лисички, даем им поджариться с одной стороны, только после этого перемешиваю и немного солим. Не выжаривайте их сильно!
- Если перемешивать какие-либо грибы с самого начала или класть толстый слой, они выпустят сок, пристанут и плохо обжарятся.
- Отваривать лисички заранее не нужно.
- Когда грибы обжарены, отбрасываем их на сито, на сковородку добавляем измельченный чеснок, немного убавляем огонь и жарим еще примерно 30 секунд.
- Добавляем грибы, солим, перчим и добавляем бревенчатую петрушку, чабрец или орегано, кусок сливочного масла, секунд 10 прогреваем и снимаем.
Как хранить лисички
Лисички хранятся в боксе в холодильнике 5 дней. Когда они вам нужны, слегка прогреваем их прямо на сковороде и готово!
Лисички / Фото Серьезная еда
Используем такие грибы для приготовления соусов, в любую пасту, ризотто, как дополнительный гарнир к любому горячему блюду - хоть белая рыба, хоть мясо или просто даже к отварному или жареному картофелю.
⠀
Лисички хорошо сочетаются с жареным лесным орехом или маслом из него. Попробуйте это очень вкусно!