Лисички — прекрасний літній дар природи, який так люблять українці. Як правильно обрати гриби, почистити та приготувати розповідає український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський.

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Як обрати свіжі гриби

Обирайте тільки свіжі і не зів’ялі лисички. Зазвичай гриби щільні, жовті, як лимон або помаранчеві. Без черв’ячків всередині. А якщо є коричневі плями – не беремо (якщо маленькі — можна видалити ножем). Старі гриби одразу відкидаємо.⠀

Попри деяку гіркоту, лисички не потрібно замочувати. Достатньо добре промити у великій кількості води. Іноді лисички містять пісок, який складно вимити.

Як вимити пісок з лисичок

Вже промиті лисички посипаємо борошном, прямо на пластинки, і обережно розподіляємо його по грибах. Даємо постояти хвилин 10 і промиваємо у великому ситі або друшляку. Борошно набухає, і коли його видаляємо, воно "забирає" з собою дрібний пил (пісочок).

Як правильно посмажити лисички

Смажити лисички найкраще на великому вогні в один шар на сталевій або антипригарній сковорідці.

Наливаємо олії, розігріваємо та додаємо лисички, даємо їм підсмажитись з однієї сторони, тільки після цього перемішую і трішки солимо. Не висмажуйте їх сильно!

Якщо перемішувати будь-які гриби з самого початку або класти товстий шар, вони випустять сік, пристануть і погано обсмажаться.

Відварювати лисички заздалегідь не потрібно.

Коли гриби обсмажені, відкидаємо їх на сито, на сковорідку додаємо подрібнений часник, трохи зменшуємо вогонь і смажимо ще приблизно 30 секунд.

Додаємо гриби, солимо, перчимо і додаємо рублену петрушку, чебрець або орегано, шматок вершкового масла, секунд 10 прогріваємо і знімаємо.

Як зберігати лисички

Лисички зберігаються в боксі в холодильнику 5 днів. Коли вони вам потрібні, злегка прогріваємо їх прямо на сковороді і готово!



Лисички / Фото Серйозна їжа

Використовуємо такі гриби для приготування соусів, в будь-яку пасту, ризотто, як додатковий гарнір до будь-якої гарячої страви — хоч біла риба, хоч м’ясо або просто навіть до відвареної чи смаженої картоплі.

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Лисички добре поєднуються зі смаженим лісовим горіхом або маслом з нього. Спробуйте, це дуже смачно!

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