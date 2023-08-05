24 канал подготовил интересные лайфхаки, как распознать натуральные мясные сосиски и не поддаться на подделку недобросовестных производителей.

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Мы расскажем, как выбрать в магазине хорошие сосиски и сардельки, а также как проверить их качество в домашних условиях.

Как распознать хорошие сосиски

Первое, на что нужно обратить внимание при выборе сосисок, это ДСТУ – государственный стандарт Украины. Это четко регламентированные правила и нормы, по которым производится продукт. Сосиски и сардельки с этой меткой означают, что продукт качественный. Выбирайте более высокий сорт сосисок.

Хороший качественный продукт также можно определить по внешним признакам, таким как цвет. Ярко-розовый или красноватый оттенок говорит о том, что в продукте очень много красителей. Если цвет очень темный, значит, в сосисках много консервантов. Остановите свой выбор на бледных сосисках: именно такие продукты наиболее натуральны.



Сосиски / Фото Адоб маркет

Также большую роль играет консистенция и структура продукта. Хорошая сосиска должна быть упругой и плотной оболочкой.

Если сосиска очень мягкая, сырье готовили с белковыми добавками. Если по нажатию она не восстанавливает форму через несколько секунд, от покупки лучше отказаться.

Сосиска или сарделька в разрезе должна быть серовато розового цвета, масса однородная – это хороший знак. Куда хуже, если консистенция мякоти будет рыхлой. Если сосиски во время варки распухли и начали разваливаться на глазах – в составе очень много крахмала.

Также при варке вода не должна окрашиваться от сосисок. В противном случае такой продукт лучше выбросить, ведь в нем слишком много красителей.

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