Как правильно замораживать и размораживать десерты дома: советы кондитера

Талантливый кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями советами относительно разморозки и заморозки десертов дома. Мы уверены, что полезные советы от кондитера помогут вам хранить вкусную выпечку правильно.

Итак, разберемся, какие десерты нельзя замораживать, а какие даже нужно.

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Вы, наверное, не раз задумывались над замораживанием готовых десертов и выпечки, так как не всегда есть время на их приготовление перед важными праздниками.

Кондитер Лиза Глинская уверяет, что бисквиты можно замораживать, а муссовые торты даже нужно.

Что можно замораживать

Бисквиты;





Бисквитная выпечка / Фото Зум



Бисквитная выпечка / Фото Зум Муссовые торты;

Десерты из песочного теста;

Выпечку из листового теста;

Заварное тесто;

Макарон;





Макарон – французский десерт / Фото Сhel sweets



Макарон – французский десерт / Фото Сhel sweets Дрожжевую выпечку.

Как заморозить выпечку и десерты

Замораживайте только полностью охлажденный десерт. Перед замораживанием плотно оберните выпечку пищевой пленкой в несколько слоев, чтобы не было доступа воздуха.





Бисквит в пищевой пленке / Фото Вики

Макарон нужно замораживать в пищевых контейнерах с плотно закрытой крышкой. Хранить десерты в морозилке можно не дольше 1 – 3 месяцев. Все зависит от составляющих десерта.

Как правильно размораживать десерты и выпечку