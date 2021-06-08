Как правильно замораживать и размораживать десерты дома: советы кондитера

8 июня 2021 , 15:10
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Источник:

инстаграм Лизы Глинской

Талантливый кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями советами относительно разморозки и заморозки десертов дома. Мы уверены, что полезные советы от кондитера помогут вам хранить вкусную выпечку правильно.

Итак, разберемся, какие десерты нельзя замораживать, а какие даже нужно.

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Вы, наверное, не раз задумывались над замораживанием готовых десертов и выпечки, так как не всегда есть время на их приготовление перед важными праздниками.

Кондитер Лиза Глинская уверяет, что бисквиты можно замораживать, а муссовые торты даже нужно.

Что можно замораживать

  • Бисквиты;


    Бисквитная выпечка / Фото Зум
     
  • Муссовые торты;
  • Десерты из песочного теста;
  • Выпечку из листового теста;
  • Заварное тесто;
  • Макарон;


    Макарон – французский десерт / Фото Сhel sweets
     
  • Дрожжевую выпечку.

Как заморозить выпечку и десерты

  1. Замораживайте только полностью охлажденный десерт.
  2. Перед замораживанием плотно оберните выпечку пищевой пленкой в несколько слоев, чтобы не было доступа воздуха.


    Бисквит в пищевой пленке / Фото Вики
     
  3. Макарон нужно замораживать в пищевых контейнерах с плотно закрытой крышкой.
  4. Хранить десерты в морозилке можно не дольше 1 – 3 месяцев. Все зависит от составляющих десерта.

Как правильно размораживать десерты и выпечку

  1. Обязательным условием правильного размораживания десертов и выпечки является использование холодильника.
  2. Чем медленнее проходит процесс размораживания сладкого, тем лучше сохранится его качество и структура.


    Процесс размораживания торта / Фото savvy apron
     
  3. Если десерт уже размораживали до этого, снова его морозить нельзя.
Автор: Богданна Рибак