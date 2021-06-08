Отож, розберімося, які десерти не можна заморожувати, а котрі навіть потрібно.

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Ви, мабуть, не раз задумувалися над замороженням готових десертів та випічки, адже не завжди є час на їхнє приготування перед важливими святами.

Кондитерка Ліза Глінська запевняє, що бісквіти можна заморожувати, а мусові торти навіть потрібно.

Що можна заморожувати

  • Бісквіти;


    Бісквітна випічка / Фото Зум
     
  • Мусові торти;
  • Десерти з пісочного тіста;
  • Випічку з листкового тіста;
  • Заварне тісто;
  • Макарон;


    Макарон – французький десерт / Фото Сhel sweets
     
  • Дріжджову випічку.

Як заморозити випічку та десерти

  1. Заморожуйте тільки повністю охолоджений десерт.
  2. Перед заморожуванням щільно обгорніть випічку харчовою плівкою в декілька шарів, щоб не було доступу до повітря.


    Бісквіт в харчовій плівці / Фото Вікі
     
  3. Макарон потрібно заморожувати у харчових контейнерах зі щільно закритою кришкою.
  4. Зберігати десерти в морозилці можна не більше 1 – 3 місяців. Все залежить від складників десерту.

Як правильно розморожувати десерти та випічку

  1. Обов'язковою умовою правильного розмороження десертів та випічки є використання холодильника. 
  2. Чим повільніше проходить процес розморожування солодкого, тим краще збережеться його якість та структура.


    Процес розморожування торта / Фото savvy apron
     
  3. Якщо десерт вже розморожували до цього, знову його морозити не можна.