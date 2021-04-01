При выпечке бисквита у вас постоянно формируется горка или он оседает и больше не растет? Лиза Глинская знает несколько секретов, как правильно выпекать пухлые коржи и готова поделиться ценными советами с вами!

Талантливая кондитерка Лиза Глинская поделилась с читателями ценными советами по приготовлению бисквита. Читайте также Рецепт вкусного печенья кукис от кондитера Лизы Глинской: американский десерт Как во всей кулинарии, в кондитерской существуют тоже правила приготовления десертов и выпечки. Сегодня мы поговорим о бисквитах. Правильное выпекание бисквита Бисквит всегда выпекают в предварительно разогретой духовке от 160 до 200 градусов. Чем выше у вас бисквит, тем ниже должна быть температура в духовке, и наоборот.

Перед тем как выпекать бисквит, убедитесь, что ваша духовка вас не обманывает в температуре. Зачастую бывает так, что температура колеблется в одну или другую сторону. В таком случае вам нужно приобрести внутренний термометр и по нему проверять градусы.

Всегда выпекайте бисквит на среднем уровне полки. Если бисквит начинает подгорать, а внутри остается сырым – уменьшите градусы. Если наоборот – уменьшайте время приготовления.

Если ваш бисквит после выпечки имеет бугорок, градус выпечки в духовке слишком высокий.

Не открывайте дверцу до окончания выпечки, или первые 50% времени, чтобы корж не осел.

Готовность бисквита проверяйте шпажкой или зубочисткой. Сухая шпажка – бисквит пропекся хорошо, влага – сырой.

Чтобы бисквит не осел после приготовления – оставьте его остывать в форме, только потом снимите ее с выпечки.

Охлажденный бисквит можно завернуть в слой пищевой пленки и оставить в холодильнике на ночь, или в кухне при комнатной температуре. Влага внутри коржа равномерно разойдется по всему бисквиту и он не будет крошиться.