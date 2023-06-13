Клубника – самая популярная ягода, открывающая летний сезон свежих вкусностей. Мы привыкли готовить из нее свежие смузи, добавлять в выпечку или салаты.

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Чтобы сохранить сладкий вкус ягода в течение года, рекомендуем заморозить ее на зиму. Как это сделать правильно, чтобы не испортить щекотливый продукт, – рассказываем.

Как правильно заморозить клубнику

Замороженная клубника не теряет своих полезных свойств, поэтому она всегда будет не только вкусной сладостью, но и сможет помочь укрепить иммунитет.

Чтобы замороженная клубника была вкусной, нужно отобрать только спелые ягоды. После этого следует промыть ее в холодной воде и высушить с помощью бумажного полотенца. Если этого не сделать – на ягодах образуется лед.



Замороженная клубника / Фото Cook at home mom

Промывать клубнику нужно в большой кастрюле, затем осторожно достать оттуда и выложить на сито, чтобы вода стекла. Кстати, следует использовать только пластмассовое сито или дуршлаг, потому что железо вступит с ягодами в реакцию, окислит их, а значит, они быстро потемнеют.

Сушить необходимо менее часа, затем ягоды начнут пускать сок.

Способы заморозки ягод

Заморозка клубники без сахара;

Заморозка ягод с сахаром;

Заморозка клубники в сиропе;

Кубики льда с ягодами;

Заморозка ягод в пюреобразном состоянии.

Срок хранения замороженной клубники

Замороженная клубника может храниться при температуре – 18 градусов по Цельсию не больше полугода.