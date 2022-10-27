Предупрежден – значит вооружен: чем питаться, если нет света и газа

Для каждого из нас стало очевидным, что зима будет крайне тяжелой из-за обстрелов российских оккупантов. Для того чтобы не оказаться в критической ситуации, стоит позаботиться о себе и родных заранее.

Скоро нам придется встретиться с реальностью, когда на время вследствие атак россиян будут временно исчезать свет и газ. Иногда очень трудно спрогнозировать, сколько времени займет ремонт или разгрузка сети, так что подготовка к сложным условиям – это процесс, которым должен проникнуться каждый. 24 канал собрал простейшие рекомендации, которые пригодятся на случай затруднения.

Читайте также Говядина vs телятина: какое мясо выбрать

Что есть в случае отключения света и газа

Если раньше закрутки были роскошью свободного времени или игрой любителей, то теперь они просто должны быть в каждом доме. Они всегда будут подходить к блюдам и придадут вкус даже холодной каше.

Спасение на любые случаи / Фото Pixabay

Также следует пойти в магазин и сделать небольшой запас продуктов, которые могут похвастаться долгим сроком хранения. Речь идет о консервации, паштетах, хлебцах и сухариках. В повседневной жизни супами быстрого приготовления лучше не злоупотреблять, но если у вас есть газовая горелка, то приготовить их в чашечке и согреться с помощью жидкого блюда – отличная опция.

Пригодятся консервированная фасоль и хумус, в тяжелое время они насытят организм белком. Иметь запас палочку сыровяленной колбасы или самому засушить или завялить кусок мяса – всегда хорошая идея. Орехи и оливки могут стать питательным перекусом, которые зарядят организм порцией энергии.

Хорошая идея для перекуса / Фото Unspash

Если из-за отсутствия света и газа в помещении холодно, нужно напитать организм калориями. Помочь в этом могут мед, сгущенка, варенье, шоколад и сушеные фрукты.

Конечно, у каждого из нас есть свои варианты насыщения организма, когда нет света и газа. Единственное, о чем следует помнить – запасы пищи должны быть всегда, ведь никогда не знаешь, когда и на какой период можешь оказаться без света и тепла. Не стоит пренебрегать своей безопасностью и надеяться, что все как-нибудь обойдется.