Готовим фигуру к лету: 5 полезных сортов муки

Когда дело доходит до сбалансированного питания, важно добавить в свой ежедневный рацион полезные продукты. Один из простых способов сделать это – включить в пищу здоровую муку.

Некоторые сорта муки более полезны для нашего организма. Обычно, когда речь заходит о здоровом питании, диетологи часто советуют ограничить потребление муки. Впрочем, есть 5 видов этого продукта, которые позволят не учитывать этот принцип.

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Мука из нута

Такой вид муки является основным продуктом индийской кухни. Изготовляется из молотого нута и имеет легкий ореховый вкус. Это хорошая замена пшеничной муки, если вы хотите снизить калории в рационе.

Гречневая мука

Поскольку гречневая крупа не содержит глютена, она также придает выпечке другую текстуру, чем пшеничная мука. Она не даст вам легкого, рыхлого дрожжевого хлеба, поскольку не производится клейковина, но придаст влажности тортам и нежности печенья и батончикам. Из такой муки можно приготовить печенье, пирожные и домашнюю лапшу.

Овсяная мука

Изготовляется из цельного овса. Овсяную муку легко сделать дома, измельчив всем известную овсянку в мелкий порошок. Благодаря ее насыщенной текстуре можно готовить вкусные блины, вафли, кексы и хлеб.

Мука может быть полезной / Фото unsplash

Мука из пшена

Пшено является безглютеновым зерном, которое формируют в муку. Оно обладает нежным ореховым вкусом и богато витаминами и минералами. Из пшенной муки можно приготовить пирожные, бисквиты и блины.

Миндальная мука

Это мелко перетертый миндаль, который обычно изготовляют из бланшированных орехов без кожуры. Его обычно используют в хлебобулочных изделиях, таких как печенье, пирожные и хлеб быстрого приготовления, и, пожалуй, самый известный десерт – макаруны.