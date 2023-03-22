Деякі сорти борошна є більш корисними для нашого організму. Зазвичай коли мова заходить про здорове харчування, дієтологи часто радять обмежити споживання борошна. Втім, є 5 видів цього продукту, які дозволять не зважати на цей принцип.

Цікаво Від корн-догів до фриттати: дуже смачні страви з сосисками

Борошно з нуту

Такий вид борошна є основним продуктом індійської кухні. Виготовляється з меленого нуту та має легкий горіховий смак. Це гарна заміна пшеничного борошна, якщо ви хочете зменшити калорії у раціоні.

Гречане борошно

Оскільки гречана крупа не містить глютену, вона також надає випічці іншу текстуру, ніж пшеничне борошно. Вона не дасть вам легкого, пухкого дріжджового хліба, оскільки не виробляється клейковина, але додасть вологості тортам і ніжності печиву та батончикам. З такого борошна можна приготувати печиво, тістечка та домашню локшину.

Вівсяне борошно

Виготовляється з цільного вівса. Вівсяне борошно легко зробити вдома, подрібнивши всім відому вівсянку у дрібний порошок. Завдяки його насиченій текстурі можна готувати смачні млинці, вафлі, кекси та хліб.

Борошно може бути корисним / Фото unsplash

Борошно з пшона

Пшоно є безглютеновим зерном, яке формують у борошно. Воно має ніжний горіховий смак і багате вітамінами та мінералами. З пшоняного борошна можна приготувати тістечка, бісквіти та млинці.

Мигдальне борошно

Це дрібно перетертий мигдаль, який зазвичай виготовляють із бланшованих горіхів без шкірки. Його зазвичай використовують у хлібобулочних виробах, таких як печиво, тістечка та хліб швидкого приготування, і, мабуть, найвідоміший десерт – макаруни.