Добавление специй – это особый процесс, у которого есть много своих секретов. Иногда хватает даже одной ошибки для того, чтобы все испортить, и помочь проблеме уже не удастся ни одним способом.

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Какую специю ни в коем случае нельзя добавлять в начале приготовления

Каждый знает, что свежие травы нужно добавлять в конце процесса, а сушеные – в начале, ведь им нужно больше времени, чтобы отдать свой вкус и аромат. Впрочем, у этого правила есть исключение, пренебрежение которым может испортить любое блюдо.

Добавление майорана в начале сделает блюдо горьким / Фото Pixabay

Речь идет о такой популярной специи как майоран. Хотя она очень распространена, но немногие знают, когда именно нужно добавлять ее в блюдо. Для него существует только одно правило: майоран, сушеный или свежий, нужно добавлять в блюдо только в конце приготовления.

Дело в том, что под действием термической обработки он начинает горчить. Чем дольше на него будет влиять высокая температура – тем более горьким будет блюдо. Если вы добавите его в суп в начале, то не стоит удивляться, что есть его просто невозможно.

Для каких блюд следует использовать майоран

Эта специя стимулирует выделение пищеварительных соков, поэтому не удивительно, что ее "козырь" – это жирные и мясные блюда. Также он прекрасно подходит к бобовым, капусте и грибам.

Что касается супов, то без этого ингредиента сложно представить гороховый и фасолевый.