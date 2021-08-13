Какао готовят как на животном, так и на растительном молоке. Детки любят этот напиток с маленькими зефирками, а взрослые могут подсластить его алкогольным ликером.

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Какао на молоке

  • Время: 25 минут
  • Порции: 4

какао
Напиток из какао / Фото Кавун Сити

Приготовление:

  1. Подогрейте молоко в кастрюле.

молоко
Приготовление напитка / фоторецепты

  1. Смешайте сахар и какао.

какао​Приготовление напитка / фоторецепты

  1. Влейте тонкой струйкой 300 миллилитров молока в сухую смесь с какао и перемешайте, чтобы не было комочков.

какао
​Приготовление напитка / фоторецепты

  1. Перелейте какао к остальному молоку, перемешайте.

какао​Приготовление напитка / фоторецепты

  1. Разлейте какао по стаканам и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Какао с шоколадом и сгущенкой

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2

какао
Какао с молоком и сгущенкой / Фото Шатерсток

Приготовление:

  1. Нагрейте молоко, добавьте какао и шоколад. Перемешайте ингредиенты до полного растворения.
  2. Доведите молоко до кипения и снимите с плиты.
  3. Добавьте сгущенное молоко и перемешайте.
  4. Готовое какао разлейте по стаканам и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Апельсиновое какао на растительном молоке

  • Время: 20 минут
  • Порции: 1

какао

Какао с апельсином / Фото Кухар

Приготовление:

  1. Тщательно помойте апельсин. Снимите с него цедру.
  2. Нагрейте воду в турке и прогрейте ванильный сироп, сахар и цедру апельсина. Доведите до кипения и снимите с плиты.

какао
Какао с апельсином / Фото Кухар

  1. Процедите сироп через сито, чтобы избавиться от цедры. Если ее не вынуть из напитка – он будет горчить.

какао
Какао с апельсином / Фото Кухар

  1. Нагрейте молоко и какао, перемешайте, чтобы не было комочков.

какао
Какао с апельсином / Фото Кухар

  1. Влейте в стакан 50 миллилитров апельсинового сиропа. Смешайте с какао и перемешайте. Подавайте напиток к столу горячим. Приятного аппетита!