Какао можна приготувати як на тваринному, так і на рослинному молоці. Для дітей до цього напою люблять подавати маленькі зефірки, а дорослі можуть підсолодити його алкогольним лікером.

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Какао на молоці

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4



Напій з какао / Фото Кавун Сіті

Інгредієнти:

– 1 л молока;

– 4 ст. л. какао;

– 3 ст. л. цукру.

Приготування:

Підігрійте молоко в каструлі.



Приготування напою / Фото Фоторецепти

Змішайте цукор та какао.



Приготування напою / Фото Фоторецепти

Влийте тонкою цівкою 300 мілілітрів молока в суху суміш з какао та перемішайте, щоб не було грудочок.



Приготування напою / Фото Фоторецепти

Перелийте какао до решти молока, перемішайте.



Приготування напою / Фото Фоторецепти

Розлийте какао по склянках та подавайте до столу. Смачного!

Какао з шоколадом і згущенкою

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2



Какао з молоком та згущенкою / Фото Шатерсток

Інгредієнти:

– 500 мл молока;

– 2 ст. л. какао;

– 20 г чорного шоколаду;

– згущене молоко на ваш смак;

– шоколадна або кокосова стружка на ваш смак.

Приготування:

Нагрійте молоко, додайте какао та шоколад. Перемішайте інгредієнти до повного розчинення. Доведіть молоко до кипіння та зніміть з плити. Додайте згущене молоко та перемішайте. Готове какао розлийте по склянках та подавайте до столу. Смачного!

Апельсинове какао на рослинному молоці

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1



Какао з апельсином / Фото Кухар

Інгредієнти:

– 1 ст. л. какао;

– 250 мл мигдалевого молока;

_ 2 ст. л. цукру;

– 60 мл води;

– 1 апельсин;

– 1 – 2 каплі ванільного сиропу.

Приготування:

Ретельно помийте апельсин. Зніміть з нього цедру.

Нагрійте воду в турці та прогрійте ванільний сироп, цукор та цедру апельсина. Доведіть до кипіння та зніміть з плити.



Какао з апельсином / Фото Кухар

Процідіть сироп через сито, щоб позбутися цедри. Якщо її не вийняти з напою – він гірчитиме.



Какао з апельсином / Фото Кухар

Нагрійте молоко та какао, перемішайте, щоб не було грудочок.



Какао з апельсином / Фото Кухар