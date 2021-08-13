Какао можна приготувати як на тваринному, так і на рослинному молоці. Для дітей до цього напою люблять подавати маленькі зефірки, а дорослі можуть підсолодити його алкогольним лікером.

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Какао на молоці

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 4

какао
Напій з какао / Фото Кавун Сіті

Приготування:

  1. Підігрійте молоко в каструлі.

молоко
Приготування напою / Фото Фоторецепти

  1. Змішайте цукор та какао.

какао
Приготування напою / Фото Фоторецепти

  1. Влийте тонкою цівкою 300 мілілітрів молока в суху суміш з какао та перемішайте, щоб не було грудочок.

какао
Приготування напою / Фото Фоторецепти

  1. Перелийте какао до решти молока, перемішайте.

какао
Приготування напою / Фото Фоторецепти

  1. Розлийте какао по склянках та подавайте до столу. Смачного!

Какао з шоколадом і згущенкою

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2

какао
Какао з молоком та згущенкою / Фото Шатерсток

Приготування:

  1. Нагрійте молоко, додайте какао та шоколад. Перемішайте інгредієнти до повного розчинення.
  2. Доведіть молоко до кипіння та зніміть з плити.
  3. Додайте згущене молоко та перемішайте.
  4. Готове какао розлийте по склянках та подавайте до столу. Смачного!

Апельсинове какао на рослинному молоці

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 1

какао
Какао з апельсином / Фото Кухар

Приготування:

  1. Ретельно помийте апельсин. Зніміть з нього цедру.
  1. Нагрійте воду в турці та прогрійте ванільний сироп, цукор та цедру апельсина. Доведіть до кипіння та зніміть з плити.

какао
Какао з апельсином / Фото Кухар

  1. Процідіть сироп через сито, щоб позбутися цедри. Якщо її не вийняти з напою – він гірчитиме.

какао
Какао з апельсином / Фото Кухар

  1. Нагрійте молоко та какао, перемішайте, щоб не було грудочок.

какао
Какао з апельсином / Фото Кухар

  1. Влийте у склянку 50 мілілітрів апельсинового сиропу. Змішайте з какао та перемішайте. Подавайте напій до столу гарячим. Смачного!