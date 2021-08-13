Такое разное какао: рецепты любимого напитка с молоком, сгущенкой и апельсином

Мы подготовили три роскошных рецепта горячего какао. Уверены: вы оцените по достоинству каждый из них!

Какао готовят как на животном, так и на растительном молоке. Детки любят этот напиток с маленькими зефирками, а взрослые могут подсластить его алкогольным ликером.

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Какао на молоке

Время: 25 минут

25 минут Порции: 4



Напиток из какао / Фото Кавун Сити

Приготовление:

Подогрейте молоко в кастрюле.

– 1 л молока;– 4 ст. л. какао;– 3 ст. л. сахара.



Приготовление напитка / фоторецепты

Смешайте сахар и какао.

​Приготовление напитка / фоторецепты

Влейте тонкой струйкой 300 миллилитров молока в сухую смесь с какао и перемешайте, чтобы не было комочков.



​Приготовление напитка / фоторецепты

Перелейте какао к остальному молоку, перемешайте.

​Приготовление напитка / фоторецепты

Разлейте какао по стаканам и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Какао с шоколадом и сгущенкой

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2



Какао с молоком и сгущенкой / Фото Шатерсток

Приготовление:

Нагрейте молоко, добавьте какао и шоколад. Перемешайте ингредиенты до полного растворения. Доведите молоко до кипения и снимите с плиты. Добавьте сгущенное молоко и перемешайте. Готовое какао разлейте по стаканам и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Апельсиновое какао на растительном молоке

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1

– 500 мл молока;– 2 ст. л. какао;– 20 г черного шоколада;– сгущенное молоко на ваш вкус;– шоколадная или кокосовая стружка на ваш вкус.

Какао с апельсином / Фото Кухар

Приготовление:

Тщательно помойте апельсин. Снимите с него цедру. Нагрейте воду в турке и прогрейте ванильный сироп, сахар и цедру апельсина. Доведите до кипения и снимите с плиты.

– 1 ст. л. какао;– 250 мл миндального молока;– 2 ст. л. сахара;– 60 мл воды;– 1 апельсин;– 1 – 2 капли ванильного сиропа.



Какао с апельсином / Фото Кухар

Процедите сироп через сито, чтобы избавиться от цедры. Если ее не вынуть из напитка – он будет горчить.



Какао с апельсином / Фото Кухар

Нагрейте молоко и какао, перемешайте, чтобы не было комочков.



Какао с апельсином / Фото Кухар