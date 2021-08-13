Такое разное какао: рецепты любимого напитка с молоком, сгущенкой и апельсином
13 августа 2021 , 20:51Читати новину українською
Источник:24 канал
Мы подготовили три роскошных рецепта горячего какао. Уверены: вы оцените по достоинству каждый из них!
Какао готовят как на животном, так и на растительном молоке. Детки любят этот напиток с маленькими зефирками, а взрослые могут подсластить его алкогольным ликером.
Читайте такжеИдеальная курочка на мангале: как не испортить блюдо
Какао на молоке
- Время: 25 минут
- Порции: 4
Напиток из какао / Фото Кавун Сити
– 1 л молока;
– 4 ст. л. какао;
– 3 ст. л. сахара.
Приготовление:
- Подогрейте молоко в кастрюле.
Приготовление напитка / фоторецепты
- Смешайте сахар и какао.
- Влейте тонкой струйкой 300 миллилитров молока в сухую смесь с какао и перемешайте, чтобы не было комочков.
Приготовление напитка / фоторецепты
- Перелейте какао к остальному молоку, перемешайте.
- Разлейте какао по стаканам и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Какао с шоколадом и сгущенкой
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Какао с молоком и сгущенкой / Фото Шатерсток
– 500 мл молока;
– 2 ст. л. какао;
– 20 г черного шоколада;
– сгущенное молоко на ваш вкус;
– шоколадная или кокосовая стружка на ваш вкус.
Приготовление:
- Нагрейте молоко, добавьте какао и шоколад. Перемешайте ингредиенты до полного растворения.
- Доведите молоко до кипения и снимите с плиты.
- Добавьте сгущенное молоко и перемешайте.
- Готовое какао разлейте по стаканам и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Апельсиновое какао на растительном молоке
- Время: 20 минут
- Порции: 1
Какао с апельсином / Фото КухарИнгредиенты:
– 1 ст. л. какао;
– 250 мл миндального молока;
– 2 ст. л. сахара;
– 60 мл воды;
– 1 апельсин;
– 1 – 2 капли ванильного сиропа.
Приготовление:
- Тщательно помойте апельсин. Снимите с него цедру.
- Нагрейте воду в турке и прогрейте ванильный сироп, сахар и цедру апельсина. Доведите до кипения и снимите с плиты.
Какао с апельсином / Фото Кухар
- Процедите сироп через сито, чтобы избавиться от цедры. Если ее не вынуть из напитка – он будет горчить.
Какао с апельсином / Фото Кухар
- Нагрейте молоко и какао, перемешайте, чтобы не было комочков.
Какао с апельсином / Фото Кухар
- Влейте в стакан 50 миллилитров апельсинового сиропа. Смешайте с какао и перемешайте. Подавайте напиток к столу горячим. Приятного аппетита!