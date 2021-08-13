Такое разное какао: рецепты любимого напитка с молоком, сгущенкой и апельсином

13 августа 2021 , 20:51
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Источник:

24 канал

Мы подготовили три роскошных рецепта горячего какао. Уверены: вы оцените по достоинству каждый из них!

Какао готовят как на животном, так и на растительном молоке. Детки любят этот напиток с маленькими зефирками, а взрослые могут подсластить его алкогольным ликером.

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Какао на молоке

  • Время: 25 минут
  • Порции: 4


Напиток из какао / Фото Кавун Сити

Ингредиенты:
– 1 л молока;
– 4 ст. л. какао;
– 3 ст. л. сахара.

Приготовление:

  1. Подогрейте молоко в кастрюле.


Приготовление напитка / фоторецепты

  1. Смешайте сахар и какао.

​Приготовление напитка / фоторецепты

  1. Влейте тонкой струйкой 300 миллилитров молока в сухую смесь с какао и перемешайте, чтобы не было комочков.


​Приготовление напитка / фоторецепты

  1. Перелейте какао к остальному молоку, перемешайте.

​Приготовление напитка / фоторецепты

  1. Разлейте какао по стаканам и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Какао с шоколадом и сгущенкой

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2


Какао с молоком и сгущенкой / Фото Шатерсток

Ингредиенты:
– 500 мл молока;
– 2 ст. л. какао;
– 20 г черного шоколада;
– сгущенное молоко на ваш вкус;
– шоколадная или кокосовая стружка на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Нагрейте молоко, добавьте какао и шоколад. Перемешайте ингредиенты до полного растворения.
  2. Доведите молоко до кипения и снимите с плиты.
  3. Добавьте сгущенное молоко и перемешайте.
  4. Готовое какао разлейте по стаканам и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Апельсиновое какао на растительном молоке

  • Время: 20 минут
  • Порции: 1

Какао с апельсином / Фото Кухар

Ингредиенты:
– 1 ст. л. какао;
– 250 мл миндального молока;
–  2 ст. л. сахара;
– 60 мл воды;
– 1 апельсин;
– 1 – 2 капли ванильного сиропа.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте апельсин. Снимите с него цедру.
  2. Нагрейте воду в турке и прогрейте ванильный сироп, сахар и цедру апельсина. Доведите до кипения и снимите с плиты.


Какао с апельсином / Фото Кухар

  1. Процедите сироп через сито, чтобы избавиться от цедры. Если ее не вынуть из напитка – он будет горчить.


Какао с апельсином / Фото Кухар

  1. Нагрейте молоко и какао, перемешайте, чтобы не было комочков.


Какао с апельсином / Фото Кухар

  1. Влейте в стакан 50 миллилитров апельсинового сиропа. Смешайте с какао и перемешайте. Подавайте напиток к столу горячим. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак