Жизнь королевской семьи всегда интригует и интересует. 24 Канал раскрывает любимые блюда современных королей.

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Саудовская Аравия

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд – король Саудовской Аравии, хранитель двух святынь и глава династии Аль Саудов. Стал королем 23 января 2015 после смерти своего сводного брата, короля Абдаллы.

Его излюбленными блюдами являются кабса, мясо на гриле, острая сальса или рыбные деликатесы с рисом на обед. На ужин выбирает легкий нарезанный салат и тарелку супа. Курица является его обычным мясным выбором, и ее обычно отваривают в воде со специями перед жаркой.

Король Саудовской Аравии / Фото Инстаграмм королевской семьи

Великобритания

Король Чарльз III известен своей любовью к органическим продуктам, он любит дичь, рыбу и домашние фрукты и овощи из королевских поместий, но избегает таких продуктов, как кабачки и чеснок. Камила Паркер Боулз – жена короля Карла III, одним из ее любимых блюд является британская классика: запеченная фасоль на тостах.

Король и королева Великобритании / Инстаграм королевской семьи

Испания

Любимые блюда короля Филипп VI – это иберийская ветчина, морепродукты и рыба. Королевская семья обычно завтракает смузи, а затем омлетом из яичных белков и копченым лососем. Королева Летиция любит салаты, овощи на гриле и рыбе.

Испанские монархи / Фото Инстаграмм королевской семьи

Иордания

Одним из любимых блюд короля Абдалла II и королевы Рании является мансаф. Это блюдо из баранины, которое готовится в ферментированном йогурте и подается с рисом или булгуром. Существует много вариаций мансафа, но основные ингредиенты баранина и йогурт остаются неизменными. Также королева Рания обожает пахлаву. Десерт, покрываемый сиропом или медом, обычно слоят тестом фило и орехами.

Монархи Ближнего Востока / Инстаграм королевской семьи