Життя королівської родини завжди інтригує та цікавить. 24 Канал розкриває улюблені страви сучасних королів.

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Саудівська Аравія

Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд – король Саудівської Аравії, хранитель двох святинь і глава династії Аль Саудів. Став королем 23 січня 2015 року після смерті свого зведеного брата, короля Абдалли.

Його улюбленими стравами є кабса, м’ясо на грилі, гостра сальса або рибні делікатеси з рисом на обід. На вечерю він вибирає легкий нарізаний салат та тарілку супу. Курка є його звичним м’ясним вибором, і її зазвичай відварюють у воді зі спеціями перед смаженням.

Король Саудівської Аравії / Фото Інстаграм королівської сім’ї

Велика Британія

Король Чарльз ІІІ відомий своєю любов'ю до органічних продуктів, він любить дичину, рибу та домашні фрукти та овочі з королівських маєтків, але уникає таких продуктів, як кабачки та часник. Каміла Паркер Боулз – дружина короля Карла III, однією з її улюблених страв є британська класика: запечена квасоля на тостах.

Король та королева Великої Британії / Інстаграм королівської сім’ї

Іспанія

Улюблені страви короля Філіп VI — це іберійська шинка, морепродукти та риба. Королівська сім’я зазвичай снідає смузі, а потім омлетом з яєчних білків і копченим лососем. Королева Летиція любить салати, овочі на грилі і рибу.

Іспанські монархи / Фото Інстаграм королівської сім’ї

Йорданія

Однією з улюблених страв короля Абдалла II та королеви Ранії є мансаф. Це страва з баранини, яка готується в ферментованому йогурті і подається з рисом або булгуром. Існує багато варіацій мансафа, але основна основні інгредієнти баранина та йогурт залишаються незмінними. Також королева Ранія обожнює пахлаву. Десерт, який вкривають сиропом або медом, зазвичай шарують тістом філо та горіхами.

Монархи Близького Сходу / Інстаграм королівської сім'ї