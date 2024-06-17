Кто из игроков сборной обожает абрикосовый компот: любимые блюда украинских футболистов

14 июня в Германии стартовало Евро-2024. Первый свой матч украинская национальная сборная сыграет 17 июня. Чтобы иметь силы сыграть идеальный матч, футболисты отдают предпочтение сбалансированному питанию и, конечно, любимым блюдам.

Для футболиста рацион – очень важная вещь, сообщает Вкусно 24. Для того чтобы быть в форме, иметь хорошее самочувствие и энергию, они должны следить за тем, что едят. Однако иногда так хочется домашней кухни с детства.

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Любимая еда футболистов украинской сборной

Для Андрея Ярмоленко еще с детства особенно вкусными были блюда, которые готовила его бабушка. Это абрикосовый компот, щавелевый борщ и пончики с повидлом. Также Андрей Ярмоленко никогда не отказывается от сала с луком.

Александр Зинченко предпочитает пасту, его любимая – карбонара. Он готов есть ее буквально каждый день. Роман Яремчук любит стейки и суши. Он часто вспоминает об этих блюдах как своих любимых. Георгий Бущан является поклонником традиционной украинской кухни. Он любит борщ с пампушками и вареники. Также он не против попробовать котлету по-киевски.

Щавелевый борщ

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6



Такая вкуснятина / Фото deposit photos

– 600 грамм мяса (на ваш вкус);– 3 литра воды;– 400 грамм картофеля;– 1 штука моркови;– 200 грамм щавеля;– 1 пучок зелени укропа;– 1 пучок зелени петрушки;– несколько перьев зеленого лука;– 4 штуки яиц;– 1 штука лаврового листа;– 5 штук перца горошком;– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Промойте мясо. Используйте то, которое вам нравится больше всего–телятина, свинина или курятина. Залейте мясо 3 литрами воды и варите бульон на небольшом огне 1,5 часа. Если на поверхности будет появляться пена – аккуратно соберите ее ложкой. Чтобы бульон был прозрачным, варите его на слабом огне. В конце добавьте перец горошком, соль и перец по вкусу. Традиционно украинский борщ готовится на мясном отваре. Но если хотите приготовить вегетарианский вариант блюда–просто отварите овощной бульон.

Карбонара

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Невероятное блюдо / Фото unsplash

– 250 грамм спагетти;– 200 грамм бекона;– 1 столовая ложка оливкового масла;– 30 грамм пармезана;– 2 зубчика чеснока;– 3 яйца;– черный молотый перец, соль по вкусу.

Приготовление:

Начните с варки спагетти в подсоленной воде до состояния al dente–для этого их следует варить примерно на 2 минуты меньше, чем указано на упаковке. Очистите и раздавите чеснок. Обжаривайте его несколько минут на оливковом масле, чтобы оно пропиталось запахом чеснока, а затем уберите чеснок. Нарежьте бекон полосками. Обжарьте бекон на оливковом масле после чеснока до золотистой корочки. Отделите белки яиц от желтков. Белки не понадобятся. Взбейте желтки до однородности с молотым перцем и солью. Натрите пармезан на мелкой терке и перемешайте его с желтками. Если соус получился слишком густой, добавьте немного жидкости, в которой варится паста. Соус должен быть по консистенции как густая сметана. Откиньте спагетти на дуршлаг и сразу перемешайте с поджаренным беконом и яично-сырным соусом. Равномерно перемешайте ингредиенты и подавайте пасту сразу же. Соус дойдет до готовности от жара горячей пасты. Иногда сверху на пасту выкладывают сырой желток, чтобы он обволакивал спагетти.

Компот из абрикосов

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Очень вкусный напиток / Фото unsplash

– 1 килограмм абрикосов;– 200 грамм сахара;– 3 литра воды.

Приготовление:

Абрикосы помойте, разрежьте пополам и удалите косточки. В большую кастрюлю налейте воду и доведите до кипения. Добавьте сахар и помешивайте, пока он полностью не растворится. Добавьте подготовленные абрикосы в кипящий сироп. Варите на среднем огне примерно 15 – 20 минут, пока абрикосы станут мягкими. Снимите кастрюлю с огня и дайте компоту настояться до остывания. Компот готов к употреблению! Вы можете подавать его как теплым, так и охлажденным.

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