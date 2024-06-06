Сезон этих ягод короткий, но есть способы сохранить их вкус на дольше, информирует Вкусно 24. Можно готовить клубничные джемы, варенье и соки, но замораживание клубники позволяет сохранить ее форму, максимально приближенную к свежим фруктам. Так на что обращать внимание при замораживании клубники?
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Какую клубнику следует замораживать
Для заморозки лучше всего выбирать хорошую, рыхлую, спелую клубнику. Если вы хотите заморозить целые ягоды, их следует перебрать и выбросить незрелые, гнилые или поврежденные куски. Клубнику также следует заморозить сразу после покупки.
Такая вкусная ягода / Фото unsplash
Как заморозить клубнику
Промойте клубнику под холодной проточной водой. Затем мы размещаем их на тарелках или лотках и высушиваем. Если мы пропустим этот шаг, ягоды не будут твердыми после размораживания из-за избытка воды. Когда клубника высохнет – удалите плодоножки.
Краткая инструкция по замораживанию клубники
- У каждой клубники удалите плодоножки.
- Ягоды тщательно вымойте и обсушите бумажным полотенцем.
- Выложите фрукты на доску или поднос на расстоянии друг от друга. Важно, чтобы они не соприкасались.
- Поместите в морозилку на 5 часов.
- Выньте из морозилки, несколько раз постучите доской или подносом по столу, пока клубника не упадет.
- Пересыпьте фрукты в полиэтиленовые пакеты, пригодные для замораживания.
- Снова положите клубнику в морозилку.
Как долго следует хранить замороженную клубнику
Клубника может храниться в морозилке около 12 месяцев. После размораживания фрукты нельзя повторно замораживать. Лучше всего их медленно размораживать в холодильнике и сразу есть или использовать для блюд.