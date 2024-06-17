Для футболиста рацион – очень важная вещь, сообщает Вкусно 24. Для того чтобы быть в форме, иметь хорошее самочувствие и энергию, они должны следить за тем, что едят. Однако иногда так хочется домашней кухни с детства.

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Любимая еда футболистов украинской сборной

Для Андрея Ярмоленко еще с детства особенно вкусными были блюда, которые готовила его бабушка. Это абрикосовый компот, щавелевый борщ и пончики с повидлом. Также Андрей Ярмоленко никогда не отказывается от сала с луком.

Александр Зинченко предпочитает пасту, его любимая – карбонара. Он готов есть ее буквально каждый день. Роман Яремчук любит стейки и суши. Он часто вспоминает об этих блюдах как своих любимых. Георгий Бущан является поклонником традиционной украинской кухни. Он любит борщ с пампушками и вареники. Также он не против попробовать котлету по-киевски.

Щавелевый борщ

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Щавелевый борщ
Такая вкуснятина / Фото deposit photos

Приготовление:

  1. Промойте мясо. Используйте то, которое вам нравится больше всего–телятина, свинина или курятина. Залейте мясо 3 литрами воды и варите бульон на небольшом огне 1,5 часа. Если на поверхности будет появляться пена – аккуратно соберите ее ложкой.
  2. Чтобы бульон был прозрачным, варите его на слабом огне. В конце добавьте перец горошком, соль и перец по вкусу.
  3. Традиционно украинский борщ готовится на мясном отваре. Но если хотите приготовить вегетарианский вариант блюда–просто отварите овощной бульон.

Карбонара

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

КарбонараНевероятное блюдо / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Начните с варки спагетти в подсоленной воде до состояния al dente–для этого их следует варить примерно на 2 минуты меньше, чем указано на упаковке.
  2. Очистите и раздавите чеснок.
  3. Обжаривайте его несколько минут на оливковом масле, чтобы оно пропиталось запахом чеснока, а затем уберите чеснок.
  4. Нарежьте бекон полосками.
  5. Обжарьте бекон на оливковом масле после чеснока до золотистой корочки. Отделите белки яиц от желтков.
  6. Белки не понадобятся. Взбейте желтки до однородности с молотым перцем и солью. Натрите пармезан на мелкой терке и перемешайте его с желтками. Если соус получился слишком густой, добавьте немного жидкости, в которой варится паста. Соус должен быть по консистенции как густая сметана.
  7. Откиньте спагетти на дуршлаг и сразу перемешайте с поджаренным беконом и яично-сырным соусом.
  8. Равномерно перемешайте ингредиенты и подавайте пасту сразу же. Соус дойдет до готовности от жара горячей пасты. Иногда сверху на пасту выкладывают сырой желток, чтобы он обволакивал спагетти.

Компот из абрикосов

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Компот из абрикосовОчень вкусный напиток / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Абрикосы помойте, разрежьте пополам и удалите косточки.
  2. В большую кастрюлю налейте воду и доведите до кипения.
  3. Добавьте сахар и помешивайте, пока он полностью не растворится.
  4. Добавьте подготовленные абрикосы в кипящий сироп.
  5. Варите на среднем огне примерно 15 – 20 минут, пока абрикосы станут мягкими.
  6. Снимите кастрюлю с огня и дайте компоту настояться до остывания.
  7. Компот готов к употреблению! Вы можете подавать его как теплым, так и охлажденным.