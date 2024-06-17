Для футболиста рацион – очень важная вещь, сообщает Вкусно 24. Для того чтобы быть в форме, иметь хорошее самочувствие и энергию, они должны следить за тем, что едят. Однако иногда так хочется домашней кухни с детства.
К теме Болеем вкусно: топ закусок на Евро-2024 вместо чипсов
Любимая еда футболистов украинской сборной
Для Андрея Ярмоленко еще с детства особенно вкусными были блюда, которые готовила его бабушка. Это абрикосовый компот, щавелевый борщ и пончики с повидлом. Также Андрей Ярмоленко никогда не отказывается от сала с луком.
Александр Зинченко предпочитает пасту, его любимая – карбонара. Он готов есть ее буквально каждый день. Роман Яремчук любит стейки и суши. Он часто вспоминает об этих блюдах как своих любимых. Георгий Бущан является поклонником традиционной украинской кухни. Он любит борщ с пампушками и вареники. Также он не против попробовать котлету по-киевски.
Щавелевый борщ
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Такая вкуснятина / Фото deposit photos
Приготовление:
- Промойте мясо. Используйте то, которое вам нравится больше всего–телятина, свинина или курятина. Залейте мясо 3 литрами воды и варите бульон на небольшом огне 1,5 часа. Если на поверхности будет появляться пена – аккуратно соберите ее ложкой.
- Чтобы бульон был прозрачным, варите его на слабом огне. В конце добавьте перец горошком, соль и перец по вкусу.
- Традиционно украинский борщ готовится на мясном отваре. Но если хотите приготовить вегетарианский вариант блюда–просто отварите овощной бульон.
Карбонара
- Время: 1 час
- Порций: 4
Невероятное блюдо / Фото unsplash
Приготовление:
- Начните с варки спагетти в подсоленной воде до состояния al dente–для этого их следует варить примерно на 2 минуты меньше, чем указано на упаковке.
- Очистите и раздавите чеснок.
- Обжаривайте его несколько минут на оливковом масле, чтобы оно пропиталось запахом чеснока, а затем уберите чеснок.
- Нарежьте бекон полосками.
- Обжарьте бекон на оливковом масле после чеснока до золотистой корочки. Отделите белки яиц от желтков.
- Белки не понадобятся. Взбейте желтки до однородности с молотым перцем и солью. Натрите пармезан на мелкой терке и перемешайте его с желтками. Если соус получился слишком густой, добавьте немного жидкости, в которой варится паста. Соус должен быть по консистенции как густая сметана.
- Откиньте спагетти на дуршлаг и сразу перемешайте с поджаренным беконом и яично-сырным соусом.
- Равномерно перемешайте ингредиенты и подавайте пасту сразу же. Соус дойдет до готовности от жара горячей пасты. Иногда сверху на пасту выкладывают сырой желток, чтобы он обволакивал спагетти.
Компот из абрикосов
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Очень вкусный напиток / Фото unsplash
Приготовление:
- Абрикосы помойте, разрежьте пополам и удалите косточки.
- В большую кастрюлю налейте воду и доведите до кипения.
- Добавьте сахар и помешивайте, пока он полностью не растворится.
- Добавьте подготовленные абрикосы в кипящий сироп.
- Варите на среднем огне примерно 15 – 20 минут, пока абрикосы станут мягкими.
- Снимите кастрюлю с огня и дайте компоту настояться до остывания.
- Компот готов к употреблению! Вы можете подавать его как теплым, так и охлажденным.