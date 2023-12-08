Если вам хотя бы раз попадался кислый плод: как выбрать сладкую мандаринку

Мандарины – это отличный и освежающий фрукт, который все любят пробовать в зимний период. Как выбрать сладкую мандарину, чтобы получить наибольшее удовольствие от ее сочного вкуса?

Покупая мандарины, вы всегда рискуете выбрать кислый и невкусный плод. Есть несколько способов, которые помогут распознать сладкие и сочные фрукты.

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Яркий вид

Сладкие мандарины обычно имеют гладкую, ярко-оранжевую кожуру. Выбирайте только мандарины насыщенного оранжевого цвета. Бледные, желтые или даже зеленые вряд ли будут вкусными. Кожа не должна быть слишком толстой. Мягкая кожура, немного выступающая над плодом, является признаком сочности и сладкого вкуса.

Такие вкусные фрукты / Фото unsplash

Запах

Кожа и листья мандаринов содержат лимон – эфирное масло, которое придает им характерный аромат. Сладкие мандарины часто обладают сильным и приятным ароматом. Поднимите фрукт к своему лицу и понюхайте. Если вы чувствуете выраженный аромат цитрусовых – это может являться признаком сладости мандарины.

Размер, вес и форма

Выбирайте мандарины среднего размера, поскольку они часто обладают оптимальным балансом сладости и сочности. Также важно учитывать вес – тяжелые мандарины могут быть более сочными.

Чем округлее форма, тем больше шансов, что они будут вкусными. Хорошие мандарины мягкие, но упругие. И помните, что любые повреждения, вмятины или пятна могут сделать фрукт несъедобным.

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