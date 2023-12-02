Квашеная капуста – очень полезное дополнение к ужину. Она обладает кислым вкусом, поэтому некоторые люди промывают его перед использованием. Этого делать не нужно. Чтобы смягчить вкус, вместо полоскания можно использовать другие методы.
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Почему не стоит промывать капусту
Квашеная капуста применяется для приготовления салатов, супов и начинки для вареников. Промывка квашеной капусты под проточной водой может уничтожить ее вкус и аромат, поэтому от этого лучше удержаться.
Промывание квашеной капусты удаляет полезные ингредиенты, оставляя в основном целлюлозу и лигнин, то есть клетчатку, строящую клетки растений и нерастворимую в воде. В таком виде силос теряет свои питательные и полезные свойства.
Что делать со слишком кислой капустой
Если капуста слишком кислая, просто хорошо отожмите сок или смешайте его с белокочанной капустой. Это смягчит вкус блюда. Белокочанную капусту нужно соединить с квашеной в соотношении 1:2. Приправлять блюда с квашеной капустой следует тмином, майораном, лавровым листом и душистым перцем.
Салат из квашеной капусты
- Время: 15 минут
- Порций: 3
Прекрасный салат / Фото pexels
Приготовление:
- Очистите и натрите морковь на крупной терке, выложите ее в миску.
- Из квашеной капусты отожмите воду, нарежьте ее помельче и добавьте к моркови.
- Яблоко очистите от кожуры, вырежьте сердцевину и натрите на крупной терке.
- Добавьте в морковь и капусту.
- Влейте в миску с овощами растительное масло и специи, тщательно перемешайте.