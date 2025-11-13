Что никогда не следует класть в мультиварку: есть целый перечень продуктов

Мультиварки великолепны для всего – от тушеного блюда до десертов. Однако есть некоторые ингредиенты, которые просто не предназначены для того, чтобы готовили таким образом.

В то время как мультиварка готовит нежные и вкусные блюда, определенные ингредиенты могут оказаться жесткими, кашеобразными или просто невкусными, сообщает 24 Канал со ссылкой на My Food Book. Узнайте подробный список таких продуктов, чтобы не испортить блюдо.

Интересно Каждый слой как на картинке: готовим безумно популярный салат "Первый снег"

Какие продукты нельзя готовить в мультиварке?

Постные, нежные куски мяса станут сухими и жесткими, если готовить их в мультиварке. Выбирайте лопатки, голени, бедра – они станут нежными и вкусными во время медленного приготовления.

Если вы планируете приготовить блюдо с корочкой, мультиварка также не подойдет. Даже если кожа сначала подрумянится, после долгого приготовления хрустящая корочка станет мягкой и кашеобразной.



Такую корочку невозможно получить в мультиварке / Фото unsplash

Избегайте мягких и нежных овощей, таких как кабачки, спаржа и тыква, поскольку они превратятся в мягкую массу. Рыба и моллюски обычно плохо переносят медленное приготовление – получаются сухими и зернистыми.

Идеальную пасту также трудно приготовить в мультиварке. Она впитывает слишком много жидкости и может стать клейкой. Самое простое решение – сварить пасту отдельно, а затем добавить ее к готовому блюду.

Какие специи не стоит бросать в мультиварку?

Нежный вкус свежих трав, таких как кориандр, базилик и петрушка, будет полностью уничтожен в мультиварке пишет Onet. Исключением являются более твердые травы – розмарин и лавровый лист.

Если используете свежие мягкие травы, добавляйте их непосредственно перед подачей – это придаст блюду свежести и максимального аромата.

Какие подсказки пригодятся?