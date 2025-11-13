Во время приготовления теста важно обращать внимание на ключевые нюансы, которые имеют большое влияние на конечный результат. Какие самые частые ошибки в этом процессе – рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Fresh Loaf.

Какие есть распространенные ошибки при приготовлении теста?

Несвежие или некачественные дрожжи

Одна из самых распространенных ошибок, на которую часто не обращают внимания. Существует убеждение, что дрожжи в холодильнике могут лежать, сколько угодно, а будут действовать так же. Однако это совсем не так: если использовать старые дрожжи, то тесто просто не поднимется.

Из-за старых дрожжей тесто может не подняться / Фото Pixabay

Слишком горячая жидкость

В этом случае желание сделать все как можно лучше может сыграть во вред. Логика вроде понятна – чем горячее вода или молоко, тем лучше поднимется тесто. Но если температура значительно превышает комнатную – дрожжи просто умрут.

Неправильное замешивание

Тут время от времени ошибки делают все. Некоторые перестают замешивать тесто как только оно станет однородным и эластичным, другие – наоборот делают его очень забитым и тугим. Правильное замешивание теста длится 5 – 10 минут, а готовое тесто должно быть гладким и слегка липким, рассказывает портал Good Food.

