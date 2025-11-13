Пока на улице нет снега – вы легко можете воспроизвести его у себя на кухне и почувствовать праздничную атмосферу на вкус. Поверьте, вам захочется вернуться к этому опыту снова, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

Как приготовить салат "Первый снег"?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 вареных картофелины;

– 1 вареное куриное филе;

– 2 маринованных огурца;

– 6 вареных яиц;

– 200 граммов твердого сыра;

– 2 столовые ложки горчицы в зернах;

– 200 граммов майонеза;

– черный кунжут для украшения;

маринованный лук:

– 1 луковица;

– пол чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– 3 столовые ложки уксуса;

– 150 миллилитров кипятка.

Шедевр без лишних усилий / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

Сначала маринуем лук: чистим, нарезаем, заливаем кипятком, добавляем остальные ингредиенты и оставляем на 20 минут. Картофель натираем, смазываем горчицей и майонезом – это 1 слой. Далее выкладываем нарезанную кубиками курицу и лук, делаем сеточку из майонеза. Вареные яйца разделяем на белки и желтки. Желтки натираем слоем, поливаем майонезом, затем натираем сыр и белки.

Чем можно заменить майонез?

Если хотите сделать салат менее калорийным – используйте для заправки сметану или греческий йогурт. Однако их надо обогатить вкусовыми акцентами.

Например, можно добавить к ним давленый чеснок или итальянские травы, чтобы вкус салата был насыщенным и колоритным, подсказывает портал Beszamel.

