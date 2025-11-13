Пока на улице нет снега – вы легко можете воспроизвести его у себя на кухне и почувствовать праздничную атмосферу на вкус. Поверьте, вам захочется вернуться к этому опыту снова, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".
Как приготовить салат "Первый снег"?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 вареных картофелины;
– 1 вареное куриное филе;
– 2 маринованных огурца;
– 6 вареных яиц;
– 200 граммов твердого сыра;
– 2 столовые ложки горчицы в зернах;
– 200 граммов майонеза;
– черный кунжут для украшения;
маринованный лук:
– 1 луковица;
– пол чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 3 столовые ложки уксуса;
– 150 миллилитров кипятка.
Шедевр без лишних усилий / Фото "Хозяйка"
Приготовление:
- Сначала маринуем лук: чистим, нарезаем, заливаем кипятком, добавляем остальные ингредиенты и оставляем на 20 минут.
- Картофель натираем, смазываем горчицей и майонезом – это 1 слой.
- Далее выкладываем нарезанную кубиками курицу и лук, делаем сеточку из майонеза.
- Вареные яйца разделяем на белки и желтки. Желтки натираем слоем, поливаем майонезом, затем натираем сыр и белки.
Чем можно заменить майонез?
Если хотите сделать салат менее калорийным – используйте для заправки сметану или греческий йогурт. Однако их надо обогатить вкусовыми акцентами.
Например, можно добавить к ним давленый чеснок или итальянские травы, чтобы вкус салата был насыщенным и колоритным, подсказывает портал Beszamel.
