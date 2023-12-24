Сочельник – это особый праздник, основной мотив которого – пост. 24 Канал рассказывает о блюдах, которых следует избегать в день перед Рождеством.

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Никакого мяса

Рождественский пост длится до 25 декабря, поэтому по традиции на Сочельник никто не готовит мясные блюда. Главной звездой стола является кутья, а насладиться мясными вкусностями можно на Рождество.

Конечно, далеко не все соблюдают пост, однако стол на сочельник особенный, и есть незыблемые традиции, которых придерживается каждая украинская семья.

Яйца и молочные продукты

Причина этого запрета та же – это продукты животного происхождения, а на Сочельник принято соблюдать пост. Впрочем, вкус блюд на праздничном столе совершенно не страдает ограничениями, ведь кутья, вареники, голубцы и другие блюда абсолютно ничем не проигрывают конкуренцию рождественскому столу.

Почему на Сочельник разрешена рыба

Кроме того, мясо рыбы считается постным, этот ингредиент имеет очень глубокое символическое значение. В раннем христианстве именно рыба была символом Христа, а греческая аббревиатура ИХТИОС – имя Иисуса – читается как "рыба".

Кроме того, первыми учениками Иисуса стали братья-рыбаки, которым Спаситель сказал, что они станут "ловцами людей".