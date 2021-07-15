Разрушаем кулинарные стереотипы: какие продукты нельзя сочетать между собой
Источник:НВ Life
Вы будете очень удивлены, когда узнаете, какие продукты ни в коем случае нельзя сочетать между собой, чтобы уберечь себя от проблем со здоровьем. Итак, давайте начнем с самых популярных комбинаций в нашем будничном питании!
Помидоры и огурцы
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Мы верим, что это сочетание встречается едва ли не на каждом столе украинцев, но как утверждают эксперты – это плохое сочетание овощей.
Помидоры и огурцы / Фото Гастроном
Помидоры являются отличным источником витамина С – в них его больше, чем в апельсине, а в огурцах содержится фермент, который мешает усвоению витамина С, вызывая раздражение пищеварительного тракта.
Дело в том, что они по-разному усваиваются организмом: пока огурцы перевариваются, помидоры начинают бродить. От этого появляется вздутие живота и газообразование.
Чай и молоко
Хоть добавление молока в чай уже давняя традиция, но ее рекомендуют каждой женщине во время лактации. Мол, так будет больше молока для вскармливания малыша.
Чай с молоком / Фото СКА
По данным BBC, чай может быть полезен для кровяного давления и общего состояния сердечно-сосудистой системы. Однако белки, содержащиеся в молоке, так называемые казеины, блокируют этот эффект в организме, когда эти продукты перевариваются вместе.
Дыня и другие фрукты и ягоды
Мало кто знает, что дыню можно есть только отдельно от других фруктов, а еще не превышать за одно употребление более 300 – 400 граммов.
Сорта дыни / Фото Гастроном
Хоть в испанской и итальянской кухнях часто подают дыню с беконом или добавляют в летние салаты – пользы для организма такие сочетания не приносят. Поскольку дыня переваривается быстрее, чем большинство других продуктов, употребление ее в блюдах может привести к проблемам с пищеварением.
Диетологи рекомендуют есть дыню отдельно от других продуктов и не сочетать с белками и крахмалами.
Мясо и яйца
Любимые утренние завтраки из ветчины и яиц традиционно употребляют большинство украинцев, но такое сочетание значительно перегружает нашу пищеварительную систему. Большое количество белка в утреннем приеме пищи может вызвать дискомфорт. Лучше добавьте к яичнице или омлету овощи и листовые салаты.
Йогурт и фрукты
Сочетать молочные продукты с фруктами также не рекомендуется, поскольку кислоты, содержащиеся во фруктах, мешают перевариванию молочных продуктов.
Фруктовый йогурт / Фото Готовим вкусно
Ваше пищеварение замедлится, возможно изменение кишечной флоры и аллергия.
Банан и молоко
При такой комбинации продуктов в одном блюде осложняется пищеварение и нарушается кишечная флора. Хоть этот напиток популярен среди детей и взрослых, лучше избегать этого сочетания продуктов.
Хлеб и сыр
Если вы тоже завтракаете или берете на перекус хлеб с сыром – больше так не питайтесь.
Бутерброд / Фото Лучшие рецепты
Белок в твердом сыре и крахмал из хлеба по-разному перевариваются организмом. Наш организм будет в первую очередь переваривать белок, а крахмал в это время начнет подвергаться ферментации и разлагаться.
Питайтесь полезно и правильно!