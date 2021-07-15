Разрушаем кулинарные стереотипы: какие продукты нельзя сочетать между собой

Вы будете очень удивлены, когда узнаете, какие продукты ни в коем случае нельзя сочетать между собой, чтобы уберечь себя от проблем со здоровьем. Итак, давайте начнем с самых популярных комбинаций в нашем будничном питании!

Помидоры и огурцы

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Мы верим, что это сочетание встречается едва ли не на каждом столе украинцев, но как утверждают эксперты – это плохое сочетание овощей.



Помидоры и огурцы / Фото Гастроном

Помидоры являются отличным источником витамина С – в них его больше, чем в апельсине, а в огурцах содержится фермент, который мешает усвоению витамина С, вызывая раздражение пищеварительного тракта.

Дело в том, что они по-разному усваиваются организмом: пока огурцы перевариваются, помидоры начинают бродить. От этого появляется вздутие живота и газообразование.

Чай и молоко

Хоть добавление молока в чай уже давняя традиция, но ее рекомендуют каждой женщине во время лактации. Мол, так будет больше молока для вскармливания малыша.



Чай с молоком / Фото СКА

По данным BBC, чай может быть полезен для кровяного давления и общего состояния сердечно-сосудистой системы. Однако белки, содержащиеся в молоке, так называемые казеины, блокируют этот эффект в организме, когда эти продукты перевариваются вместе.

Дыня и другие фрукты и ягоды

Мало кто знает, что дыню можно есть только отдельно от других фруктов, а еще не превышать за одно употребление более 300 – 400 граммов.



Сорта дыни / Фото Гастроном

Хоть в испанской и итальянской кухнях часто подают дыню с беконом или добавляют в летние салаты – пользы для организма такие сочетания не приносят. Поскольку дыня переваривается быстрее, чем большинство других продуктов, употребление ее в блюдах может привести к проблемам с пищеварением.

Диетологи рекомендуют есть дыню отдельно от других продуктов и не сочетать с белками и крахмалами.

Мясо и яйца

Любимые утренние завтраки из ветчины и яиц традиционно употребляют большинство украинцев, но такое сочетание значительно перегружает нашу пищеварительную систему. Большое количество белка в утреннем приеме пищи может вызвать дискомфорт. Лучше добавьте к яичнице или омлету овощи и листовые салаты.

Йогурт и фрукты

Сочетать молочные продукты с фруктами также не рекомендуется, поскольку кислоты, содержащиеся во фруктах, мешают перевариванию молочных продуктов.



Фруктовый йогурт / Фото Готовим вкусно

Ваше пищеварение замедлится, возможно изменение кишечной флоры и аллергия.

Банан и молоко

При такой комбинации продуктов в одном блюде осложняется пищеварение и нарушается кишечная флора. Хоть этот напиток популярен среди детей и взрослых, лучше избегать этого сочетания продуктов.

Хлеб и сыр

Если вы тоже завтракаете или берете на перекус хлеб с сыром – больше так не питайтесь.



Бутерброд / Фото Лучшие рецепты

Белок в твердом сыре и крахмал из хлеба по-разному перевариваются организмом. Наш организм будет в первую очередь переваривать белок, а крахмал в это время начнет подвергаться ферментации и разлагаться.

Питайтесь полезно и правильно!