Кулинария из Google: что ищут и готовят украинцы

Как часто вы готовите дома? А ищете новые рецепты в Google? Мы подготовили для вас интересную подборку популярных запросов в Google, чтобы вы могли проанализировать, что готовят другие. А еще полезные инструменты Google, которые помогут вам на кухне.

Не секрет, что пандемия внесла много коррективов в нашу жизнь. Мы научились работать из дома, больше ходим пешком и готовим в свободное время.

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Что говорит статистика Google в Украине? За последние 12 месяцев количество поисковых запросов украинских пользователей Google со словом "рецепт" выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы уверены, что вам будет интересно узнать, что же именно готовят украинцы дома и собрали для вас небольшой топ запросов.

Популярные рецепты по поиску в Google



Шарлотка / Гастроном

Сырники

Блины

Солянка

Шарлотка

Лазанья

Шуба

Пицца

Кулич

Плов

Панкейки

В категории "Салаты" наиболее популярными среди украинских пользователей Google оказался рецепт салата "Цезарь". Среди рецептов пирогов лидером стал тертый пирог, а среди тортов "Наполеон". Также украинцы активно искали рецепты молочного коктейля и коктейля Маргарита.

Полезные инструменты Google, которые помогут на кухне