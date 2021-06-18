Не секрет, что пандемия внесла много коррективов в нашу жизнь. Мы научились работать из дома, больше ходим пешком и готовим в свободное время.
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Что говорит статистика Google в Украине? За последние 12 месяцев количество поисковых запросов украинских пользователей Google со словом "рецепт" выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы уверены, что вам будет интересно узнать, что же именно готовят украинцы дома и собрали для вас небольшой топ запросов.
Популярные рецепты по поиску в Google
Шарлотка / Гастроном
- Сырники
- Блины
- Солянка
- Шарлотка
- Лазанья
- Шуба
- Пицца
- Кулич
- Плов
- Панкейки
В категории "Салаты" наиболее популярными среди украинских пользователей Google оказался рецепт салата "Цезарь". Среди рецептов пирогов лидером стал тертый пирог, а среди тортов "Наполеон". Также украинцы активно искали рецепты молочного коктейля и коктейля Маргарита.
Полезные инструменты Google, которые помогут на кухне
- YouTube – удобная и современная платформа с подборками видео. Здесь вы наглядно сможете приготовить блюдо с пошаговыми инструкциями и советами.
- Иностранные сайты. С помощью встроенного переводчика в Google Chrome вы можете готовить блюда по рецептам иностранных сайтов.
- Быстрый поиск в Google сразу даст вам краткую информацию с ответом на запрос ниже поисковой строки без необходимости заходить на сайты: калькулятор, конвертер единиц измерения, количество калорий. Часто в иностранных рецептах указан объем или вес в унциях или других единицах, и Google поможет легко перевести одну меру веса или объема в другую.
- Карты Google помогут быстро найти вам необходимые продукты вблизи дома, а идентифицировать незнакомый ингредиент поможет Google Объектив.
- Чтобы готовить на кухне было веселее, включите плейлист или радиостанцию "Music for cooking" на YouTube Music. Или же найдите свою любимую песню и из выпадающего меню выберите функцию "Включить радио" ‒ YouTube Music автоматически подберет вам похожие песни.
- С помощью функции "Коллекции" в приложении Google вы можете хранить все интересные рецепты в одном месте, а создавать заметки поможет Google Keep.