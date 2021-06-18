Не секрет, що пандемія внесла багато корективів у наше життя. Ми навчилися працювати з дому, більше ходимо пішки та готуємо у вільний час.
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Що говорить статистика Google в Україні? За останні 12 місяців кількість пошукових запитів українських користувачів Google зі словом "рецепт" зросла на 29% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ми впевнені, що вам буде цікаво дізнатися, що ж саме готують українці вдома та зібрали для вас невеличкий топ запитів.
Популярні рецепти за пошуком в Google
Шарлотка / Гастроном
- Сирники
- Млинці
- Солянка
- Шарлотка
- Лазанья
- Шуба
- Піца
- Паска
- Плов
- Панкейки
В категорії " Салати" найбільш популярними серед українських користувачів Google виявився рецепт салату "Цезар". Серед рецептів пирогів лідером став тертий пиріг, а серед тортів – "Наполеон". Також українці активно шукали рецепти молочного коктейлю і коктейлю Маргарита.
Корисні інструменти Google, які допоможуть на кухні
- YouTube – зручна та сучасна платформа з добірками відео. Тут ви наочно зможете приготувати страву з покроковими інструкціями та порадами.
- Іноземні сайти. За допомогою вбудованого перекладача в Google Chrome ви можете готувати страви за рецептами іноземних сайтів.
- Швидкий пошук в Google одразу дасть вам коротку інформацію з відповіддю на запит нижче пошукового рядка без необхідності заходити на сайти: калькулятор, конвертер одиниць виміру, кількість калорій. Часто в іноземних рецептах вказано обсяг або вага в унціях або інших одиницях, і Google легко допоможе перевести одну міру ваги або обсягу в іншу.
- Карти Google допоможуть швидко знайти вам необхідні продукти поблизу дому, а ідентифікувати незнайомий інгредієнт допоможе Google Об'єктив.
- Щоб готувати на кухні було веселіше, ввімкніть плейлист або радіостанцію "Music for cooking" на YouTube Music. Або ж знайдіть свою улюблену пісню і з меню, що випадає, виберіть функцію "Увімкнути радіо" ‒ YouTube Music автоматично підбере вам схожі пісні.
- За допомогою функції "Колекції" в додатку Google ви можете зберігати всі цікаві рецепти в одному місці, а створювати замітки допоможе Google Keep.