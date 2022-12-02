Добавление правильных специй – это настоящее искусство, овладение которым позволит делать вкус блюд просто незабываемым. Это касается абсолютно всего даже привычного для всех нас бульона.

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Рецептов приготовления бульона множество, но в общем они все очень похожи. Различаются только некоторые детали, но они играют очень важную роль и придают блюду выраженные вкусовые акценты. Одна из них – специи, и правильный выбор из множества опций может стать еще тем приключением.

Какие специи лучше всего подходят к бульону

Основные характеристики идеального бульона – это глубокий вкус, мягкий аромат и приятный прозрачный цвет. Если выбрать неправильные специи или время приправки – одна из этих характеристик точно пострадает, а иногда это касается их всех.

Удачные специи – секрет идеального бульона / Фото Cookery

Для того чтобы вкус бульона был хорошо сбалансированным, специи нужно добавлять во время варки. В кастрюлю можно добавить:

петрушку;

несколько зубчиков чеснока;

любисток (его аромат станет украшением бульона);

перец горошком;

лавровый лист;

душистый перец.

Это основные опции, которые точно не повредят вашему блюду. Если вы не боитесь экспериментировать, то можете добавить в бульон немного имбиря, благодаря чему блюдо приобретет свежесть.

Также следует не забывать о розмарине, который способен ярко дополнять вкус птицы и говядины. Ценители грибов также могут добавить несколько кусочков любимого продукта – и тогда бульон приобретет вкус умами, которым так славится японская кухня.