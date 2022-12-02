Додавання правильних спецій – це справжнє мистецтво, опанування якого дозволить робити смак страв просто незабутнім. Це стосується абсолютно всього, навіть звичного для всіх нас бульйону.

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Рецептів приготування бульйону є безліч, але загалом вони всі дуже схожі. Відрізняються лише певні деталі, але вони відіграють дуже важливу роль та надають страві виражених смакових акцентів. Одна з них – спеції, і правильний вибір з-поміж безлічі опцій може стати ще тією пригодою.

Які спеції найкраще пасуть до бульйону

Основні характеристики ідеального бульйону – це глибокий смак, м'який аромат та приємний прозорий колір. Якщо обрати неправильні спеції або час приправлення – то одна з цих характеристик точно постраждає, а інколи це торкається їх усіх.

Вдалі спеції – секрет ідеального бульйону / Фото Cookery

Для того, щоб смак бульйону був добре збалансованим, спеції потрібно додавати під час варіння. У каструлю можна додати:

петрушку;

кілька зубчиків часнику;

любисток (його аромат стане окрасою бульйону);

перець горошком;

лавровий лист;

духмяний перець.

Це основні опції, які точно не зашкодять вашій страві. Якщо ви не боїтеся експериментувати, то можете додати до бульйону трішки імбиру, завдяки чому страва набуде свіжості.

Також варто не забувати про розмарин, який здатен яскраво доповнювати смак птиці та яловичини. Поціновувачі грибів також можуть додати кілька шматочків улюбленого продукту – і тоді бульйон набуде смаку умамі, яким так славиться японська кухня.