То что надо на лето: простой рецепт безалкогольной сангрии: простой рецепт безалкогольной сангрии

14 июня 2024, 06:15
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Источник:

ВВС Food

Лето – это пора, когда в холодильнике всегда стоит иметь прохладительные напитки. Тем более если вам нравятся эксперименты и новые вкусы.

Безалкогольная сангрия – это фонтан фруктовых впечатлений, который стоит попробовать этим летом. Немножко бальзамического уксуса – и вы получите нотки красного вина, но можете совершенно не беспокоиться из-за опьянения.

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Рецепт безалкогольной сангрии

Время: 20 минут

Порций: 6

Ингредиенты:
1,5 литра лимонада;
– 300 миллилитров клюквенного сока;
– 300 миллилитров апельсинового сока;
– 2 столовые ложки бальзамического уксуса;
– 1 нарезанный маленький апельсин;
– 1 лимон;
– 1 нарезанный лайм;
– 5 нарезанных вдоль клубники;
– горсть свежей мяты;
– кубики льда.

Приготовление:

  1. Налейте лимонад, клюквенный сок, апельсиновый сок и бальзамический уксус в большой кувшин и хорошо перемешайте.
  2. Добавьте лед, нарезанные фрукты и мяту слоями. Перемешайте еще раз, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
  3. Подавайте в бокалах для вина или в больших бокалах.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська