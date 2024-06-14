Безалкогольная сангрия – это фонтан фруктовых впечатлений, который стоит попробовать этим летом. Немножко бальзамического уксуса – и вы получите нотки красного вина, но можете совершенно не беспокоиться из-за опьянения.
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Рецепт безалкогольной сангрии
Время: 20 минут
Порций: 6
Приготовление:
- Налейте лимонад, клюквенный сок, апельсиновый сок и бальзамический уксус в большой кувшин и хорошо перемешайте.
- Добавьте лед, нарезанные фрукты и мяту слоями. Перемешайте еще раз, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
- Подавайте в бокалах для вина или в больших бокалах.
Приятного аппетита!