Безалкогольна сангрія – це фонтан фруктових вражень, який варто спробувати цього літа. Трішки бальзамічного оцту – і ви отримаєте нотки червоного вина, але можете абсолютно не турбуватися через сп'яніння.

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Рецепт безалкогольної сангрії

Час: 20 хвилин

Порцій: 6

Приготування:

  1. Налийте лимонад, журавлинний сік, апельсиновий сік і бальзамічний оцет у великий глечик і добре перемішайте.
  2. Додайте лід, нарізані фрукти та м'яту шарами. Перемішайте ще раз, щоб усі інгредієнти добре поєдналися.
  3. Подавайте у бокалах для вина або у великих келихах.

Смачного!