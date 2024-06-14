Безалкогольна сангрія – це фонтан фруктових вражень, який варто спробувати цього літа. Трішки бальзамічного оцту – і ви отримаєте нотки червоного вина, але можете абсолютно не турбуватися через сп'яніння.
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Рецепт безалкогольної сангрії
Час: 20 хвилин
Порцій: 6
Приготування:
- Налийте лимонад, журавлинний сік, апельсиновий сік і бальзамічний оцет у великий глечик і добре перемішайте.
- Додайте лід, нарізані фрукти та м'яту шарами. Перемішайте ще раз, щоб усі інгредієнти добре поєдналися.
- Подавайте у бокалах для вина або у великих келихах.
Смачного!