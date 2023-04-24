Крепкий кофе – хорошая опция для того, чтобы немного взбодриться и войти в новую неделю с новыми силами. Но иногда случается, что привычного напитка маловато, чтобы вернуть себе нужный тонус.
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В таком случае лучше воспользоваться новым оригинальным рецептом, который откроет вам новые привычные вкусы. Горячий кофе, немного перца – и вы будете готовы покорять новые вершины.
Рецепт кофе с перцем чили
Время: 10 минут
Порций: 1
Оригинальный вкус привычного напитка / Фото Unsplash
Приготовление:
- Сначала подготовим перец чили. Если у вас свежий – бросаете в воду целым, если сушеный – измельчите.
- Кофе, корицу и перец кладем в турку и заливаем холодной водой.
- Готовим кофе на самом маленьком огне, пока он не начнет закипать.
- Как только кофе начнет подниматься, снимаем турку с огня и наливаем напиток в чашку.
Приятного аппетита!