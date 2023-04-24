"Горячее" начало недели: готовим кофе с перчинкой, которая прекрасно бодрит после выходных

Возвращаться в рабочий ритм не всегда легко, особенно когда только что закончились выходные. Как всегда, на помощь придет кофе, правда, приготовленный по особому рецепту.

Крепкий кофе – хорошая опция для того, чтобы немного взбодриться и войти в новую неделю с новыми силами. Но иногда случается, что привычного напитка маловато, чтобы вернуть себе нужный тонус.

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В таком случае лучше воспользоваться новым оригинальным рецептом, который откроет вам новые привычные вкусы. Горячий кофе, немного перца – и вы будете готовы покорять новые вершины.

Рецепт кофе с перцем чили

Время: 10 минут

Порций: 1

Оригинальный вкус привычного напитка / Фото Unsplash

Ингредиенты: – 2 чайные ложки кофе;

– 1/4 стручка перца чили;

– 1/2 чайной ложки корицы;

– 100 миллилитров воды.

Приготовление:

Сначала подготовим перец чили. Если у вас свежий – бросаете в воду целым, если сушеный – измельчите.

Кофе, корицу и перец кладем в турку и заливаем холодной водой.

Готовим кофе на самом маленьком огне, пока он не начнет закипать.

Как только кофе начнет подниматься, снимаем турку с огня и наливаем напиток в чашку.

Приятного аппетита!