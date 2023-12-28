Свекровь точно попросит рецепт: салат с ананасами и курицей слоями
28 декабря 2023, 15:05Читати новину українською
Источник:Pysznosci
Во время новогоднего застолья всегда хочется показать свои кулинарные умения. Не обязательно тратить время на изысканные блюда – шедевр можно создать даже из простых ингредиентов.
Эффектный салат может стать звездой любой вечеринки. Всегда уместны многослойные закуски – они содержат много ингредиентов, благодаря чему достаточно сытные.
Интересно Экспериментировать лучшее из "Легко!": топ-3 закуски с нагетсами, которые поразят вкусом
Рецепт салата с ананасами
- Время: 45
- Порций: 4
Замечательная закуска на новогодний стол / Фото PysznosciИнгредиенты:
– 400 грамм вареного картофеля;
– 200 грамм ветчины;
– половина луковицы;
– 1 яблоко;
– 3 вареных яйца;
– 4 столовые ложки майонеза;
– консервированные ананасы по вкусу и украшению;
соус:
– 150 грамм майонеза;
– 3 столовые ложки горчицы в зернах;
– 3 столовые ложки сливок.
приложения:
– 100 грамм грецких орехов (половинки);
– пучок шнит-лука.
Приготовление:
- Картошку, яйца и яблоки натираем.
- Из половины ингредиентов выкладываем первые слои.
- Делим все ингредиенты пополам и формируем слои в такой последовательности: картофель, яйцо, майонез, измельченный лук, ананас, ветчина и яблоки.
- Готовим соус. Тщательно перемешиваем майонез, сливки и горчицу, приправив солью и перцем и покрываем сформированные слои.
- С одной стороны кладем пучок лука, раскладываем поверх салата орехи, а майонезом формируем "ананас".
Приятного аппетита!Прекрасно дополнит праздничный стол: как приготовить салат. Нисуаз.