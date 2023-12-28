Свекровь точно попросит рецепт: салат с ананасами и курицей слоями

28 декабря 2023, 15:05
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Источник:

Pysznosci

Во время новогоднего застолья всегда хочется показать свои кулинарные умения. Не обязательно тратить время на изысканные блюда – шедевр можно создать даже из простых ингредиентов.

Эффектный салат может стать звездой любой вечеринки. Всегда уместны многослойные закуски – они содержат много ингредиентов, благодаря чему достаточно сытные.

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Рецепт салата с ананасами

  • Время: 45
  • Порций: 4

Замечательная закуска на новогодний стол / Фото Pysznosci

Ингредиенты:
– 400 грамм вареного картофеля;
– 200 грамм ветчины;
– половина луковицы;
– 1 яблоко;
– 3 вареных яйца;
– 4 столовые ложки майонеза;
– консервированные ананасы по вкусу и украшению;
соус:
– 150 грамм майонеза;
– 3 столовые ложки горчицы в зернах;
– 3 столовые ложки сливок.
приложения:
– 100 грамм грецких орехов (половинки);
– пучок шнит-лука.

Приготовление:

  1. Картошку, яйца и яблоки натираем.
  2. Из половины ингредиентов выкладываем первые слои.
  3. Делим все ингредиенты пополам и формируем слои в такой последовательности: картофель, яйцо, майонез, измельченный лук, ананас, ветчина и яблоки.
  4. Готовим соус. Тщательно перемешиваем майонез, сливки и горчицу, приправив солью и перцем и покрываем сформированные слои.
  5. С одной стороны кладем пучок лука, раскладываем поверх салата орехи, а майонезом формируем "ананас".

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська