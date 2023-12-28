Ефектний салат може стати зіркою будь-якої вечірки. Завжди доречні багатошарові закуски – вони містять багато інгредієнтів, завдяки чому є доволі ситними.

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Рецепт салату з ананасами

  • Час: 45
  • Порцій: 4

Чудова закуска на новорічний стіл / Фото Pysznosci

Приготування:

  1. Картоплю, яйця та яблука натираємо.
  2. З половини інгредієнтів викладаємо перші шари.
  3. Ділимо усі інгредієнти навпіл та формуємо шари у такій послідовності: картопля, яйце, майонез, подрібнена цибуля, ананас, шинка та яблука.
  4. Готуємо соус. Ретельно перемішуємо майонез, вершки та гірчицю, приправивши сіллю та перцем, і покриваємо сформовані шари.
  5. З одного боку кладемо пучок цибулі, розкладаємо поверх салату горіхи, а майонезом формуємо "ананас".

Смачного!