Ефектний салат може стати зіркою будь-якої вечірки. Завжди доречні багатошарові закуски – вони містять багато інгредієнтів, завдяки чому є доволі ситними.
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Рецепт салату з ананасами
- Час: 45
- Порцій: 4
Чудова закуска на новорічний стіл / Фото Pysznosci
Приготування:
- Картоплю, яйця та яблука натираємо.
- З половини інгредієнтів викладаємо перші шари.
- Ділимо усі інгредієнти навпіл та формуємо шари у такій послідовності: картопля, яйце, майонез, подрібнена цибуля, ананас, шинка та яблука.
- Готуємо соус. Ретельно перемішуємо майонез, вершки та гірчицю, приправивши сіллю та перцем, і покриваємо сформовані шари.
- З одного боку кладемо пучок цибулі, розкладаємо поверх салату горіхи, а майонезом формуємо "ананас".
Смачного!