Этот салат такой аппетитный и сытный, ведь здесь собрано отличное сочетание. Листовая зелень, тунец, оливки и яйца с лимонной заправкой – это то, что нужно для новогоднего стола.
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Рецепт салата Нисуаз
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Сварите картофель, фасоль и яйца на "круто".
- Охладите и нарежьте их на кубики.
- Вымойте и нарежьте лук, огурцы и помидоры.
- На большом плоском блюде или порционных тарелках разложите зеленый салат.
- На него выложите картофель, фасоль, тунца, яйца, помидоры, оливки, огурцы и лук.
- Оливковое масло смешайте с лимоном и специями и полейте салат заправкой.