Этот салат такой аппетитный и сытный, ведь здесь собрано отличное сочетание. Листовая зелень, тунец, оливки и яйца с лимонной заправкой – это то, что нужно для новогоднего стола.

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Рецепт салата Нисуаз

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Сварите картофель, фасоль и яйца на "круто".
  2. Охладите и нарежьте их на кубики.
  3. Вымойте и нарежьте лук, огурцы и помидоры.
  4. На большом плоском блюде или порционных тарелках разложите зеленый салат.
  5. На него выложите картофель, фасоль, тунца, яйца, помидоры, оливки, огурцы и лук.
  6. Оливковое масло смешайте с лимоном и специями и полейте салат заправкой.