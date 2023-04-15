Витаминный заряд к сочному мясу: готовим легкий салат к пасхальному столу
15 апреля 2023, 16:32Читати новину українською
Источник:сайт Евгения Клопотенко
Пасочка и мясо – это просто удивительное сочетание, но без легкого салата его трудно будет назвать идеальным. Не стоит пугаться новых затруднений, ведь для его приготовления нужно несколько ингредиентов и простых движений.
Легкий салат будет всегда уместным, а особенно он подходит к пасхальному столу, где так много пасок и мясных шедевров. Несколько простых ингредиентов – и ваше застолье наполнится легкостью и весенней свежестью, которые прекрасно дополнит пасхальные блюда.
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Рецепт салата с редиской
Время: 15 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Моем редис и всю остальную зелень. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишней влаги.
- Обрезаем хвостики у редиски, нарезаем тонкими кольцами и перекладываем в миску.
- Лук и укроп очень мелко нарезаем. Кладем их к редискк.
- Твердый сыр нарезаем кубиками размером примерно 1 сантиметр. Кладем его ко всем ингредиентам.
- Солим и перчим по вкусу, заправляем сметаной и подаем на стол.
Приятного аппетита!