Легкий салат будет всегда уместным, а особенно он подходит к пасхальному столу, где так много пасок и мясных шедевров. Несколько простых ингредиентов – и ваше застолье наполнится легкостью и весенней свежестью, которые прекрасно дополнит пасхальные блюда.

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Рецепт салата с редиской

Время: 15 минут

Порций: 2

Ингредиенты: – 300 грамм редиски;

– 150 грамм сметаны (15%);

– 150 грамм твердого сыра;

– 8 стеблей зеленого лука;

– 9 – 10 веточек укропа;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Моем редис и всю остальную зелень. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишней влаги.

Обрезаем хвостики у редиски, нарезаем тонкими кольцами и перекладываем в миску.

Лук и укроп очень мелко нарезаем. Кладем их к редискк.

Твердый сыр нарезаем кубиками размером примерно 1 сантиметр. Кладем его ко всем ингредиентам.

Солим и перчим по вкусу, заправляем сметаной и подаем на стол.

Приятного аппетита!