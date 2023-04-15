Легкий салат буде завжди доречним, а особливо він пасує на великодньому столі, де так багато пасочок та м'ясних шедеврів. Кілька простих інгредієнтів – і ваше застілля наповниться легкістю та весняною свіжістю, які чудово доповнять великодні страви.
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Рецепт салату з редискою
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Миємо редиску та всю іншу зелень. Викладаємо на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої вологи.
- Обрізаємо хвостики в редиски нарізаємо тонкими кільцями та перекладаємо у миску.
- Цибулю та кріп дужу дрібно січемо. Кладемо їх до редиски.
- Твердий сир нарізаємо кубиками розміром приблизно 1 сантиметр. Кладемо його до всіх інгредієнтів.
- Солимо та перчимо до смаку, заправляємо сметаною і подаємо до столу.
Смачного!