Легкий салат буде завжди доречним, а особливо він пасує на великодньому столі, де так багато пасочок та м'ясних шедеврів. Кілька простих інгредієнтів – і ваше застілля наповниться легкістю та весняною свіжістю, які чудово доповнять великодні страви.

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Рецепт салату з редискою

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  • Миємо редиску та всю іншу зелень. Викладаємо на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої вологи.
  • Обрізаємо хвостики в редиски нарізаємо тонкими кільцями та перекладаємо у миску.
  • Цибулю та кріп дужу дрібно січемо. Кладемо їх до редиски.
  • Твердий сир нарізаємо кубиками розміром приблизно 1 сантиметр. Кладемо його до всіх інгредієнтів.
  • Солимо та перчимо до смаку, заправляємо сметаною і подаємо до столу.

Смачного!